Renato Gaúcho se pronuncia após saída do Vasco: 'O futebol é assim mesmo' Treinador deixou o Cruz-Maltino pouco mais de três meses após assumir a equipe

O técnico Renato Gaúcho se pronunciou pela primeira vez após deixar o comando do Vasco. Em mensagem divulgada nesta sexta-feira (19) em suas redes sociais, o treinador agradeceu ao clube, à diretoria, aos jogadores, funcionários e à torcida pelos meses em que esteve à frente da equipe. O treinador também fez questão de agradecer ao presidente Pedrinho pela oportunidade de comandar o clube e elogiou o comprometimento do elenco durante sua passagem.

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- Foram meses intensos, de muita dedicação, trabalho e respeito pela instituição, pela torcida maravilhosa e por todos que fazem parte do dia a dia do Vasco Obrigado a todos os jogadores pelo empenho nos treinos e jogos. O Vasco tem um grupo de homens e nosso relacionamento sempre foi muito bom - declarou Renato.

Renato Gaúcho e jogadores do Vasco durante partida contra o Barracas Central (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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Renato ainda reservou palavras de carinho aos funcionários do clube, destacando o respeito e a dedicação demonstrados ao longo de sua trajetória em São Januário.

- O futebol é assim mesmo. Vou seguir o meu caminho e o Vasco sempre terá um lugar especial no meu coração - completou.

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Segundo nota divulgada pelo Vasco, a saída foi definida em comum acordo entre as partes. O contrato do treinador não previa multa rescisória. O elenco profissional retorna das férias na próxima segunda-feira (22), quando dará início à preparação para a sequência da temporada.

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Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe em março deste ano e dirigiu o Vasco em 18 partidas, acumulando sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi sua terceira passagem pelo clube. Anteriormente, ele esteve à frente do Cruz-Maltino entre 2005 e 2007, além de uma rápida passagem em 2008.

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