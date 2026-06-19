logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Renato Gaúcho se pronuncia após saída do Vasco: 'O futebol é assim mesmo'

Treinador deixou o Cruz-Maltino pouco mais de três meses após assumir a equipe

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 16:29
Favorite o Lance! no Google
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na partida entre Vasco e Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O técnico Renato Gaúcho se pronunciou pela primeira vez após deixar o comando do Vasco. Em mensagem divulgada nesta sexta-feira (19) em suas redes sociais, o treinador agradeceu ao clube, à diretoria, aos jogadores, funcionários e à torcida pelos meses em que esteve à frente da equipe. O treinador também fez questão de agradecer ao presidente Pedrinho pela oportunidade de comandar o clube e elogiou o comprometimento do elenco durante sua passagem.

continua após a publicidade
  • Lance!

    Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda

    Futebol Nacional
    Há 15 horas
  • Renato Gaúcho Vasco

    Renato Gaúcho demitido do Vasco: veja cinco nomes livres no mercado

    Vasco
    Há 17 horas
  • spinelli vasco

    De Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026

    Vasco
    Há 1 dia

    • - Foram meses intensos, de muita dedicação, trabalho e respeito pela instituição, pela torcida maravilhosa e por todos que fazem parte do dia a dia do Vasco Obrigado a todos os jogadores pelo empenho nos treinos e jogos. O Vasco tem um grupo de homens e nosso relacionamento sempre foi muito bom - declarou Renato.

    Renato Gaúcho e jogadores do Vasco durante partida contra o Barracas Central (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    ⚽ MELHOR PALPITE: Aposte em Vini Jr. para marcar a qualquer altura em Brasil x Haiti @1.48
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Renato ainda reservou palavras de carinho aos funcionários do clube, destacando o respeito e a dedicação demonstrados ao longo de sua trajetória em São Januário.

    - O futebol é assim mesmo. Vou seguir o meu caminho e o Vasco sempre terá um lugar especial no meu coração - completou.

    ➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

    Segundo nota divulgada pelo Vasco, a saída foi definida em comum acordo entre as partes. O contrato do treinador não previa multa rescisória. O elenco profissional retorna das férias na próxima segunda-feira (22), quando dará início à preparação para a sequência da temporada.

    continua após a publicidade

    ➡️ Empréstimo de Estrella ao CRB é encerrado; meia do Vasco tem futuro indefinido

    Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe em março deste ano e dirigiu o Vasco em 18 partidas, acumulando sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. Esta foi sua terceira passagem pelo clube. Anteriormente, ele esteve à frente do Cruz-Maltino entre 2005 e 2007, além de uma rápida passagem em 2008.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    spinelli vasco
    VascoDe Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026Há 6 horas
    Futebol NacionalVasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entendaHá 7 horas
    Renato Gaúcho Vasco
    VascoRenato Gaúcho demitido do Vasco: veja cinco nomes livres no mercadoHá 17 horas
    Renato Gaúcho - Vasco
    VascoVeja os números de Renato Gaúcho em sua 3ª passagem pelo VascoHá 17 horas
    Renato Gaúcho em Vasco x Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
    Fora de CampoTorcedores do Vasco reagem a demissão de Renato Gaúcho: 'Amadorismo'Há 17 horas
    Renato Gaúcho - Vasco
    VascoVasco demite o técnico Renato GaúchoHá 17 horas

    Mais LANCE!

    Andrés Gómez estreia pela Colômbia e encerra jejum do Vasco em Copas do Mundo
    Colômbia encontra no Brasil a força para sonhar alto na Copa do Mundo
    Representante do Vasco na Copa, Andrés Gómez estreia nesta quarta; desempenho pode despertar interesse europeu
    Adversária da Argentina na Copa do Mundo, Argélia já foi goleada pelo Vasco por 7 a 0
    Empréstimo de Estrella ao CRB é encerrado; meia do Vasco tem futuro indefinido
    Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
    Copa do Brasil Feminina 2026: veja os confrontos das oitavas de final
    Vasco chega à pausa da Copa no Z-4 e tem campanha semelhante às de anos de rebaixamento
    Lucas-eduardo-Vasco
    Vasco rescinde contrato de volante do elenco profissional
    Jogador de Curaçao revela homenagem a ídolo do Vasco na origem de seu nome
    Leila Pereira, Samir Xaud (presidente da CBF) e Bap (Foto: Divulgação)
    Pedrinho: 'O Vasco não tem nada a ver com o pavor que o Bap tem da Leila'
    Bap, presidente do Flamengo, comemora o título da Libertadores
    Rivais se revoltam com fala de Bap, presidente do Flamengo: 'Tem medo'
    Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
    Vasco aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar Brenner
    Mural de Rayan nas ruas coloridas de verde e amarelo (Foto: Fábia Anselmo/Lance!)
    Barreira do Vasco homenageia Rayan para a Copa do Mundo; veja
    Vasco tem quatro jogadores aptos a assinar pré-contrato a partir de julho