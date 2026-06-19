De Rojas a Marino: o raio-x dos reforços contratados pelo Vasco em 2026 Ao todo seis jogadores chegaram ao clube na janela de transferências do começo do ano

Com a abertura da próxima janela de transferências marcada para o período entre 20 de julho e 11 de setembro, o Vasco se movimenta nos bastidores para corrigir carências do elenco sem comprometer sua saúde financeira. Sob o comando do diretor executivo de futebol Admar Lopes, o clube avalia o desempenho dos reforços contratados no início de 2026 e já projeta possíveis ajustes para o restante da temporada.

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Ao todo, seis jogadores chegaram ao Cruz-Maltino na primeira janela do ano. Enquanto alguns conseguiram corresponder às expectativas, outros ainda buscam justificar o investimento realizado pela diretoria.

Johan Rojas

Primeiro reforço anunciado para a temporada, Johan Rojas chegou por empréstimo junto ao Monterrey, do México, com metas estabelecidas para uma possível compra em definitivo. O colombiano foi um dos jogadores que mais contribuiu entre os recém-chegados.

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Após assumir a camisa 10 deixada por Philippe Coutinho, Rojas alternou boas atuações com momentos de instabilidade, mas conseguiu números relevantes. Até aqui, o meia-atacante soma 26 partidas, dois gols e cinco assistências.

Johan Rojas comemora seu primeiro gol marcado pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Saldivia

Contratado em definitivo com o aval do então técnico Fernando Diniz, Alan Saldivia teve um início promissor no Vasco, especialmente entre março e abril. O zagueiro demonstrou segurança em diversos momentos e parecia consolidado no time titular.

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Entretanto, antes da pausa para a Copa do Mundo, passou a ser alvo de críticas da torcida devido a falhas defensivas e aos três gols contra marcados. Apesar das oscilações, o uruguaio possui contrato até o fim de 2028 e segue como parte dos planos do clube.

Alan Saldivia em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Marino Hinestroza

Maior investimento realizado pelo Vasco na primeira janela de 2026, Marino Hinestroza ainda está longe de corresponder às expectativas. Com dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro, o atacante colombiano disputou 18 partidas e registrou apenas uma assistência.

Além do desempenho abaixo do esperado, interações do jogador nas redes sociais levantaram especulações sobre uma possível saída, o que aumentou o desgaste com a torcida. Durante os protestos realizados no CT Moacyr Barbosa, em maio, Marino esteve entre os atletas mais cobrados. Uma negociação na próxima janela não está descartada.

Marino Hinestroza na partida entre Coritiba x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Brenner

Outro reforço que ainda não conseguiu se firmar é Brenner. Pedido de Fernando Diniz, o atacante chegou após um esforço financeiro da diretoria para concluir a negociação junto à Udinese, da Itália.

Até o momento, os números estão abaixo do esperado: 24 partidas, três gols e uma assistência. As chances desperdiçadas e os dois pênaltis perdidos aumentaram a pressão da torcida sobre o jogador. Mesmo assim, a diretoria não pretende negociá-lo neste momento e aposta em uma recuperação técnica ao longo da temporada.

Brenner comemora o gol marcado pelo Vasco contra o Audax Italiano (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Cuiabano

Entre os reforços, Cuiabano talvez seja o que tenha apresentado o melhor rendimento proporcionalmente às oportunidades recebidas. O lateral-esquerdo mostrou qualidade quando esteve em campo, mas sofreu com constantes problemas físicos que limitaram sua sequência. Foram 14 partidas disputadas, dois gols marcados e três assistências.

Emprestado pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, até o final da temporada, o jogador tem futuro indefinido. Para mantê-lo em definitivo, o Vasco precisará desembolsar cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 56 milhões).

Cuiabano ao lado Andrés Gómes em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Spinelli

Último reforço anunciado na janela, o centroavante Spinelli chegou do Independiente del Valle com a missão de preencher a lacuna deixada pela saída de Pablo Vegetti para o Cerro Porteño.

O atacante soma 22 jogos, cinco gols e uma assistência com a camisa vascaína. Apesar de contribuir com participações em gols, o atacante ainda alterna atuações positivas e apagadas na disputa por espaço com Brenner e David.

Spinelli comemora gol marcado pelo Vasco contra o Paysandu (Foto: Sidney Oliveira/Zimel Press/Folhapress)

Vasco deve ser pontual na nova janela

Após meses de planejamento para evitar turbulências no Campeonato Brasileiro, o Vasco chega à pausa para a Copa do Mundo em crise, afundado no Z-4 e pressionado pela torcida. A equipe permanecerá por pelo menos 52 dias na zona de rebaixamento, atravessando todo o período sem conseguir reagir na tabela.

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Diante do cenário preocupante, a diretoria já definiu as prioridades para a próxima janela de transferências. A principal busca é por um zagueiro forte no jogo aéreo e com condições de assumir imediatamente a titularidade pelo lado direito da defesa, característica considerada carente no elenco.

Além disso, o clube procura um segundo volante com perfil "box-to-box", capaz de atuar de área a área. A comissão técnica entende que faltam jogadores com mais mobilidade, intensidade física e participação tanto na marcação quanto na construção das jogadas.

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