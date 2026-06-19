Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda Cruzmaltino pode enfrentar o lateral, que está disputando a Copa, na Sul-Americana

O lateral-direito Tim Payne, da seleção da Nova Zelândia, foi anunciado como novo reforço do Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (18). Em um movimento inusitado e inesperado, o atleta vai atuar na América do Sul logo após a curiosa história de ter sido considerado o jogador 'mais desconhecido' do álbum da Copa do Mundo por um streamer argentino, que tentou engajar o perfil do neozelandês e acabou fazendo com que Payne ganhasse mais de 7 milhões de seguidores.

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O Vasco pode encontrar o astro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026. Aos 32 anos, Tim Payne está disputando a Copa do Mundo após se tornar um fenômeno global e ficar muito popular nas redes sociais. O jogador esteve em campo no empate da Nova Zelândia com o Irã, por 2 a 2, na primeira rodada do Grupo G.

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Zagueiro Tim Payne, da seleção neozelandesa. (Imagem: Reprodução / Instagram)

O Vasco finalizou a fase de grupos da Sul-Americana na segunda posição do Grupo G. Para que o duelo entre Vasco e o novo reforço do Olimpia aconteça no mata-mata, o clube carioca precisa superar os playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, contra o Independiente Medellín. O Cruzmaltino enfrentará o clube colombiano na ida no dia 22 de julho e pelo confronto de volta no dia 29 do mesmo mês.

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Como o Olimpia de Tim Payne já está garantido nas oitavas de final e aguarda a definição justamente do vencedor deste confronto. Por isso, caso o Vasco avance, enfrentará os paraguaios.

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Renato Gaúcho demitido do Vasco

Renato Gaúcho em entrevista coletiva após derrota do Vasco para o Atlético-MG (Foto: Reprodução/Vasco TV)

Enquanto projeta seu futuro na competição continental, o Vasco lida com mudanças internas significativas. Na mesma noite do anúncio de Payne pelo Olimpia, o clube carioca oficializou a demissão do técnico Renato Gaúcho. A saída ocorreu em "comum acordo" após 18 partidas nesta sua terceira passagem pelo clube, em um período de pouco mais de três meses no cargo. O elenco vascaíno deve se reapresentar no dia 22 de junho para iniciar a preparação para os playoffs, já sob nova orientação técnica.

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Relembre a história que fez Tim Payne virar um fenômeno da internet

Antes da Copa, Payne atuava no Wellington Phoenix e possuía uma presença discreta na internet, com cerca de 4 mil seguidores. Sua realidade mudou drasticamente após uma campanha do influenciador argentino Valen Scarsini, o "Elscarso", que decidiu transformar o jogador "menos famoso" do álbum da Copa em uma celebridade. O movimento resultou em um salto para quase 6 milhões de seguidores no Instagram, número que supera a própria população da Nova Zelândia, país natal do jogador.

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Tim Payne em ação pela Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Harry How/Getty Images/AFP)

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