Cria da base do Vasco marca gol em Copa do Mundo na partida entre Turquia e Paraguai
Matías Galarza balançou as redes com pouco mais de um minuto de jogo
O meia Matías Galarza, revelado pelo Vasco, foi o autor do primeiro gol da partida entre Paraguai e Turquia, válida pelo Grupo B da Copa do Mundo. A novidade na escalação do técnico Gustavo Alfaro precisou de pouco mais de um minuto em campo para balançar as redes e abrir o placar para a seleção paraguaia.
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Galarza chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Olimpia, do Paraguai, ainda para atuar nas categorias de base. Integrando a equipe sub-20 cruz-maltina, o meio-campista fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil da categoria em 2020.
Com atuações de destaque e muita intensidade como segundo volante, rapidamente ganhou espaço e foi promovido ao elenco profissional. O desempenho convenceu a diretoria vascaína a adquirir seus direitos em definitivo.
Pelo Vasco, Matías Galarza disputou 58 partidas, marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências, tornando-se uma peça importante do elenco durante sua passagem por São Januário.
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Após perder espaço na equipe, o paraguaio acumulou empréstimos para Coritiba e Talleres, da Argentina. No início de 2025, o clube argentino exerceu a opção de compra e contratou o jogador em definitivo por cerca de 1,3 milhão de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 7 milhões na cotação da época.
Atualmente, Galarza pertence ao River Plate. Na última temporada, o meia esteve emprestado ao Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de retornar ao futebol sul-americano nesta janela.
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