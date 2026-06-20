Desgaste com elenco e críticas da torcida: os motivos da saída de Renato Gaúcho do Vasco Após três meses no comando, treinador deixa o clube em meio a divergências internas

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A terceira passagem de Renato Gaúcho pelo Vasco chegou ao fim nesta quinta-feira (18). Clube e treinador acertaram a rescisão contratual, encerrando um vínculo que não previa multa rescisória para nenhuma das partes. A pausa no calendário para a Copa do Mundo também contribuiu para a decisão.

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Renato deixa o comando da equipe após apenas 18 partidas, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. O trabalho se tornou o menos longevo entre os treinadores efetivos do Vasco desde a passagem do português Álvaro Pacheco, que permaneceu apenas quatro jogos à frente da equipe em 2024.

O treinador assumiu o time em março com a missão de afastar o Vasco da zona de rebaixamento. Em sua apresentação, deixou claro que a principal meta era garantir uma campanha segura no Campeonato Brasileiro, tratando a competição como prioridade absoluta na temporada.

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— Não quer dizer que não vamos correr atrás da Copa do Brasil e da Sul-Americana, mas o Brasileiro te rebaixa. Hoje passaram quatro rodadas, daqui a pouco faltam 25, faltam 10… Não é só o Vasco que precisa de pontos. O segundo turno é mais difícil. Todo mundo briga por alguma coisa. O Vasco, no passado, brigou até o último jogo para não cair. Querem passar por tudo o que o Vasco passou no passado? Quanto mais rápido fizermos os pontos, melhor. Não pode pensar que ainda faltam 34 rodadas. Cada jogo é uma decisão e precisamos fazer rápido os pontos.

No início, a estratégia deu resultado. O Vasco chegou a acumular cinco partidas de invencibilidade (três vitórias e dois empates) no Brasileirão, ganhou posições na tabela e chegou a flertar com uma vaga no G-8. Entretanto, as oscilações voltaram a aparecer nas rodadas seguintes, e o clube se aproximou da parte inferior da classificação.

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Renato Gaúcho e jogadores do Vasco agradecem a presença da torcida após o clássico contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Time alternativo na Sul-Americana dividiu a torcida

Outro ponto que gerou questionamentos foi a opção de Renato por escalar equipes alternativas em partidas da Sul-Americana. A decisão mais criticada ocorreu na quinta rodada da fase de grupos, quando o Vasco enfrentou o Olimpia, no Paraguai.

Uma vitória praticamente garantiria a liderança da chave, mas a comissão técnica optou por deixar os titulares treinando no Rio de Janeiro. Com a derrota, o Vasco perdeu a chance de avançar diretamente às oitavas de final e terminou a fase de grupos na segunda colocação. Como consequência, terá que disputar os playoffs contra uma equipe oriunda da Libertadores, aumentando o número de jogos no calendário.

Desgaste com colombianos do Vasco

Além das questões dentro do campo, algumas declarações do treinador provocaram desconforto no elenco. Após uma atuação criticada de Marino Hinestroza, Renato comentou sobre a adaptação de jogadores colombianos ao futebol brasileiro.

— Temos quatro colombianos no grupo, eu procuro sempre corrigir eles. E eles têm muitos erros. É o meu trabalho, mas é falta de tempo. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Quando eu estava no Grêmio e me ofereciam jogadores colombianos e equatorianos, eu gosto deles, mas eu só dava o aval para trazerem quando estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente.

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Atualmente, o Vasco conta com quatro colombianos no elenco: Johan Rojas, Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Marino Hinestroza. Nos bastidores, a declaração não foi bem recebida por parte do grupo e aumentou o desgaste da relação entre treinador e jogadores.

A relação com a torcida também sofreu abalos. Após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino, Renato ficou incomodado com as críticas. Na ocasião, o treinador não participou da entrevista coletiva. Quem falou com os jornalistas foram o diretor de futebol, Admar Lopes, e o capitão Thiago Mendes. O dirigente português revelou que o treinador sentiu muito as críticas e a derrota para o adversário paulista.

— Na verdade, muita gente conversou com o Renato. Foi uma conversa de mais de uma hora. O Renato sentiu muito as críticas e a derrota — declarou Admar.

Renato Gaúcho no embarque do Vasco para Curitiba: treinador se desgastou com o elenco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Com o passar das semanas, ficou evidente que diretoria e treinador já não estavam alinhados em relação aos rumos do projeto esportivo. Sem a existência de multa rescisória e aproveitando a pausa no calendário, o clube optou por promover a mudança no comando técnico.

Agora, a diretoria trabalha na busca por um novo treinador para recolocar o Vasco nos trilhos e afastar a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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