Conheça Andrey Fernandes, destaque do sub-20 do Vasco
Atacante de 18 anos marcou 2 gols na semifinal e classificou equipe para decisão contra Palmeiras
O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro sub-20 após superar o Santos por 5 a 4 nas penalidades máximas. O atacante Andrey Fernandes marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar, disputada em São Januário. A classificação se soma a uma temporada individual de destaque para Andrey: são 20 gols e três assistências em 32 jogos pelo sub-20 em 2026.
⭐ 20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro
Andrey tem 18 anos e vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica do time profissional, que o considera um dos principais jogadores do sub-20 com potencial para integrar o elenco principal. Em maio deste ano, o jogador renovou o contrato com o clube até dezembro de 2030. A multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros, equivalentes a R$ 350 milhões na cotação atual.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
A estreia oficial no time profissional aconteceu em janeiro de 2025, quando o Vasco entrou no Campeonato Carioca com um elenco alternativo formado por garotos da base. Poucos meses depois, o técnico Fernando Diniz o escalou para a partida contra o Mirassol, na abertura do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Diniz o mantinha nos treinos com o elenco principal de forma regular; nos últimos meses, porém, Andrey passou a concentrar seu trabalho no sub-20 em razão dos compromissos da categoria.
Após a classificação para a final do Brasileirão sub-20, Andrey Fernandes valorizou a campanha histórica do Vasco na competição.
"Foi um grande jogo. É sempre algo muito marcante poder marcar dois gols em São Januário, ainda mais em uma semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-20 e com o placar adverso, já que perdemos o jogo de ida na Vila Belmiro"Andrey Fernandes após classificação do Vasco à final do Brasielirão sub-20
Está definida a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026.
Palmeiras e Vasco vão decidir o título do Brasileirção sub-20 em jogos de ida (26 de agosto) e volta (2 de setembro), após superarem Red Bull Bragantino e Santos, respectivamente, nas semifinais.
Tudo sobre
Fora de Campo
Vasco x Fluminense lidera audiência na Copa do BrasilHá 12 horas
Vasco
Vasco treina com foco na decisão contra o Fluminense pela Copa do BrasilHá 13 horas
Futebol Internacional
20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiroHá 14 horas
Copa do Brasil
Fluminense x Vasco vai ter arbitragem de Copa do MundoHá 15 horas
Copa do Brasil
Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do BrasilHá 18 horas
Vasco
Vasco demonstra rápida evolução defensiva com Pedro EmanuelHá 1 dia
Mais LANCE!