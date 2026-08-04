Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Conheça Andrey Fernandes, destaque do sub-20 do Vasco

Atacante de 18 anos marcou 2 gols na semifinal e classificou equipe para decisão contra Palmeiras

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 06:20
Favorite o Lance! no Google
Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal
Andrey Fernandes, atacante do sub-20 do Vasco, marcou dois gols na semifinal (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro sub-20 após superar o Santos por 5 a 4 nas penalidades máximas. O atacante Andrey Fernandes marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar, disputada em São Januário. A classificação se soma a uma temporada individual de destaque para Andrey: são 20 gols e três assistências em 32 jogos pelo sub-20 em 2026.

⭐ 20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Andrey tem 18 anos e vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica do time profissional, que o considera um dos principais jogadores do sub-20 com potencial para integrar o elenco principal. Em maio deste ano, o jogador renovou o contrato com o clube até dezembro de 2030. A multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros, equivalentes a R$ 350 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A estreia oficial no time profissional aconteceu em janeiro de 2025, quando o Vasco entrou no Campeonato Carioca com um elenco alternativo formado por garotos da base. Poucos meses depois, o técnico Fernando Diniz o escalou para a partida contra o Mirassol, na abertura do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Diniz o mantinha nos treinos com o elenco principal de forma regular; nos últimos meses, porém, Andrey passou a concentrar seu trabalho no sub-20 em razão dos compromissos da categoria.

Após a classificação para a final do Brasileirão sub-20, Andrey Fernandes valorizou a campanha histórica do Vasco na competição.

"Foi um grande jogo. É sempre algo muito marcante poder marcar dois gols em São Januário, ainda mais em uma semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-20 e com o placar adverso, já que perdemos o jogo de ida na Vila Belmiro"

Andrey Fernandes após classificação do Vasco à final do Brasielirão sub-20
Vasco comemora classificação para a final do Brasileirão sub-20
Vasco comemora classificação para a final do Brasileirão sub-20 (Foto: Divulgação/Vasco)

Está definida a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026.

Palmeiras e Vasco vão decidir o título do Brasileirção sub-20 em jogos de ida (26 de agosto) e volta (2 de setembro), após superarem Red Bull Bragantino e Santos, respectivamente, nas semifinais.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026

Fora de Campo

Vasco x Fluminense lidera audiência na Copa do Brasil

Há 12 horas
Spinelli treina com o Vasco

Vasco

Vasco treina com foco na decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Há 13 horas
Rayan sorri em entrevista coletiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Futebol Internacional

20 anos de Rayan: o que mudou em um ano para o prodígio brasileiro

Há 14 horas
Wilton Pereira apitou Botafogo x Mirassol (Foto: Reprodução/CBF TV)

Copa do Brasil

Fluminense x Vasco vai ter arbitragem de Copa do Mundo

Há 15 horas
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Copa do Brasil

Análise tática do Guffo: os destaques da ida das oitavas da Copa do Brasil

Há 18 horas
Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco

Vasco

Vasco demonstra rápida evolução defensiva com Pedro Emanuel

Há 1 dia
Mais LANCE!
Jair em ação pelo Vasco contra o Fluminense

Jair avalia disputa no meio-campo e chegada de Sosa ao Vasco: 'Todo mundo quer'

Evander, ex-Vasco, comemora gol pelo Cincinnati contra o Inter Miami

Ex-Vasco vira assunto nas redes com golaço: 'Impressionante'

Pedro Emanuel gesticula positivamente para time do Vasco

Pedro Emanuel ajusta o meio-campo e Vasco começa a mostrar evolução

Pedro Emanuel em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil de 2026

Pedro Emanuel valoriza atuação do Vasco contra Fluminense: 'Orgulho'

Ramon Abatti Abel apitou o jogo de ida entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil

Ramon Abatti Abel vira assunto em Vasco x Fluminense: 'Está claro'

Hércules e Jair disputam bola durante clássico enfre Fluminense e Vasco no Maracanã

Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Fluminense

Jogadores de Vasco e Fluminense disputam bola duante clássico

Vasco e Fluminense ficam no empate e deixam decisão para quarta-feira

Vasco x Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Gol perdido em Vasco x Fluminense choca torcedores: 'Sozinho'

Santiago Sosa comemora gol com o Racing

Em negociação com Vasco, Sosa fica fora de jogo do Racing

Paulo Henrique e Guga se encaram durante Vasco x Fluminense

Discussão em Vasco x Fluminense viraliza: 'Já expulsaram por menos'

Canobbio marcando Paulo Henrique em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Lance de Canobbio em Vasco x Fluminense irrita torcedores: 'Difícil'

Vasco x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil no Maracanã

Público baixo em Vasco x Fluminense chama atenção: 'Loucura'

Pedro Emanuel em Vasco x Mirassol

Pedro Emanuel define Vasco com modificações para enfrentar o Fluminense