Conheça Andrey Fernandes, destaque do sub-20 do Vasco Atacante de 18 anos marcou 2 gols na semifinal e classificou equipe para decisão contra Palmeiras

O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro sub-20 após superar o Santos por 5 a 4 nas penalidades máximas. O atacante Andrey Fernandes marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar, disputada em São Januário. A classificação se soma a uma temporada individual de destaque para Andrey: são 20 gols e três assistências em 32 jogos pelo sub-20 em 2026.

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Andrey tem 18 anos e vem sendo acompanhado de perto pela comissão técnica do time profissional, que o considera um dos principais jogadores do sub-20 com potencial para integrar o elenco principal. Em maio deste ano, o jogador renovou o contrato com o clube até dezembro de 2030. A multa rescisória foi fixada em 60 milhões de euros, equivalentes a R$ 350 milhões na cotação atual.

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A estreia oficial no time profissional aconteceu em janeiro de 2025, quando o Vasco entrou no Campeonato Carioca com um elenco alternativo formado por garotos da base. Poucos meses depois, o técnico Fernando Diniz o escalou para a partida contra o Mirassol, na abertura do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Diniz o mantinha nos treinos com o elenco principal de forma regular; nos últimos meses, porém, Andrey passou a concentrar seu trabalho no sub-20 em razão dos compromissos da categoria.

Após a classificação para a final do Brasileirão sub-20, Andrey Fernandes valorizou a campanha histórica do Vasco na competição.

"Foi um grande jogo. É sempre algo muito marcante poder marcar dois gols em São Januário, ainda mais em uma semifinal de Campeonato Brasileiro Sub-20 e com o placar adverso, já que perdemos o jogo de ida na Vila Belmiro" Andrey Fernandes após classificação do Vasco à final do Brasielirão sub-20

Vasco comemora classificação para a final do Brasileirão sub-20 (Foto: Divulgação/Vasco)

Está definida a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026.

Palmeiras e Vasco vão decidir o título do Brasileirção sub-20 em jogos de ida (26 de agosto) e volta (2 de setembro), após superarem Red Bull Bragantino e Santos, respectivamente, nas semifinais.