Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?
Meio-campista revelado pelo Olimpia passou por Vasco e Coritiba antes de se firmar no futebol argentino
Matías Galarza se tornou um dos principais destaques do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Após passagens pelo futebol brasileiro, incluindo Vasco e Coritiba, o meio-campista de 24 anos atualmente defende o River Plate, da Argentina, clube ao qual pertence desde 2025.
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Passagem pelo Vasco
Revelado pelo Olimpia, do Paraguai, Galarza chegou ao Vasco por empréstimo para atuar nas categorias de base. Integrante da equipe campeã da Copa do Brasil Sub-20 em 2020, o volante foi promovido ao elenco profissional após boas atuações e acabou adquirido em definitivo pelo clube carioca.
Ao todo, disputou 58 partidas pelo Vasco, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Sem conseguir manter espaço na equipe, foi emprestado ao Coritiba e, posteriormente, ao Talleres, da Argentina.
Consolidação na Argentina
No futebol argentino, Galarza retomou a sequência de jogos e chamou a atenção pelo desempenho. O Talleres exerceu a opção de compra no início de 2025, antes de o meia ser negociado com o River Plate, por cerca de 1,3 milhão de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 7 milhões na cotação da época.
Na última temporada, o paraguaio ainda atuou por empréstimo no Atlanta United, dos Estados Unidos, retornando ao River Plate antes da disputa da Copa do Mundo.
Destaque do Paraguai na Copa
Depois de começar o Mundial como reserva diante dos Estados Unidos, na derrota por 4 a 1, Galarza ganhou a vaga de titular na equipe comandada por Gustavo Alfaro. A resposta foi imediata: marcou o gol da vitória sobre a Turquia e se consolidou como uma das principais peças da seleção paraguaia.
Nas oitavas de final, contra a Alemanha, o meio-campista deu a assistência para o gol de Julio Enciso, teve participação importante durante toda a partida e ainda converteu sua cobrança na disputa por pênaltis diante de Manuel Neuer, ajudando o Paraguai a avançar às quartas de final, contra a França.
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