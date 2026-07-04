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Onde joga Galarza, meia ex-Vasco que é destaque do Paraguai na Copa?

Meio-campista revelado pelo Olimpia passou por Vasco e Coritiba antes de se firmar no futebol argentino

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 18:30
Atualizado há 1 minutos
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Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha
Matías Galarza comemora gol convertido contra a Alemanha (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Matías Galarza se tornou um dos principais destaques do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Após passagens pelo futebol brasileiro, incluindo Vasco e Coritiba, o meio-campista de 24 anos atualmente defende o River Plate, da Argentina, clube ao qual pertence desde 2025.

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    Passagem pelo Vasco

    Revelado pelo Olimpia, do Paraguai, Galarza chegou ao Vasco por empréstimo para atuar nas categorias de base. Integrante da equipe campeã da Copa do Brasil Sub-20 em 2020, o volante foi promovido ao elenco profissional após boas atuações e acabou adquirido em definitivo pelo clube carioca.

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    Ao todo, disputou 58 partidas pelo Vasco, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Sem conseguir manter espaço na equipe, foi emprestado ao Coritiba e, posteriormente, ao Talleres, da Argentina.

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    Galarza em lance da partida entre Vasco da Gama x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro da Seria A no Maracanã (Foto: Daniel RAMALHO/VASCO)

    Consolidação na Argentina

    No futebol argentino, Galarza retomou a sequência de jogos e chamou a atenção pelo desempenho. O Talleres exerceu a opção de compra no início de 2025, antes de o meia ser negociado com o River Plate, por cerca de 1,3 milhão de euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 7 milhões na cotação da época.

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    Na última temporada, o paraguaio ainda atuou por empréstimo no Atlanta United, dos Estados Unidos, retornando ao River Plate antes da disputa da Copa do Mundo.

    Galarza - River Plate
    Galarza em apresentação do River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

    Destaque do Paraguai na Copa

    Depois de começar o Mundial como reserva diante dos Estados Unidos, na derrota por 4 a 1, Galarza ganhou a vaga de titular na equipe comandada por Gustavo Alfaro. A resposta foi imediata: marcou o gol da vitória sobre a Turquia e se consolidou como uma das principais peças da seleção paraguaia.

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    Nas oitavas de final, contra a Alemanha, o meio-campista deu a assistência para o gol de Julio Enciso, teve participação importante durante toda a partida e ainda converteu sua cobrança na disputa por pênaltis diante de Manuel Neuer, ajudando o Paraguai a avançar às quartas de final, contra a França.

    Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai
    Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

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