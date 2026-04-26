Renato Gaúcho define escalação do Vasco contra o Corinthians e faz alterações; veja nomes
Renato Gaúcho fez mudanças no time titular para enfrentar o Timão na Neo Química Arena
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Corinthians neste domingo (25), em duelo que acontece às 16h na Neo Química Arena. Renato Gaúcho fez alterações no time titular em comparação jogo do cruz-maltino na Copa do Brasil no meio da semana, diante do Paysandu.
Na defesa, Alan Saldivia, que suspenso na última rodada do Brasileiro, está à disposição e vai para o jogo ao lado de Robert Renan na zaga. Os dois atuaram juntos pela Copa do Brasil. Na lateral direita, Paulo Henrique entra como titular, diferente da escolha por Puma Rodríguez na Copa do Brasil, enquanto Cuiabano se mantém titular na esquerda.
No meio-campo, Thiago Mendes confirmou a titularidade após sentir dores na coxa ao longo da semana. O volante tem ao seu lado Cauan Barros e Tchê Tchê. No ataque, Brenner volta ao onze inicial de Renato Gaúcho e forma o ataque ao lado de Andrés Gómez e David, mais um que não jogou a Copa do Brasil. Spinelli vai para o banco.
O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Brenner, Andrés Gómez e David.
O Vasco é o 10° colocado na tabela do Brasileirão com 16 pontos e mira a vitória para encostar nas primeiras posições da competição. Do outro lado, o Corinthians inicia a partida na 17ª colocação da tabela, abrindo a zona do rebaixamento, com 12 pontos em 12 rodadas.
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X VASCO
SÉRIE A - 13ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Kauê, Raniele, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho. (Técnico: Fernando Diniz)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Brenner, Andrés Gómez e David. (Técnico: Renato Gaúcho)
- Matéria
- Mais Notícias