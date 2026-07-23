Vasco envia garantias ao Bétis por Deossa, mas clube espanhol ainda não aceitou
Espanhóis demonstram receio com histórico recente do Cruz-Maltino
O Vasco segue em busca de reforços para a sequência da temporada, mas ainda encontra dificuldades para avançar nas negociações no mercado. A principal delas envolve o meio-campista colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, considerado neste momento o alvo mais próximo de um acerto. A negociação já se torno uma novelada desde quando o interesse veio a público cerca de um mês atrás.
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O Lance! apurou que o Vasco já encaminhou garantias financeiras ao clube espanhol para tentar destravar a negociação. Apesar disso, o Betis ainda não deu o aval para a transferência, justamente por manter dúvidas em relação à segurança da operação.
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A resistência do clube espanhol está ligada ao cenário vivido recentemente pelo Cruz-Maltino. A decisão judicial que afastou temporariamente o presidente Pedrinho da SAF gerou insegurança em clubes com quais o Vasco negociava jogadores. Embora o dirigente tenha sido reconduzido ao Conselho de Administração da SAF menos de uma semana depois, o episódio aumentou a cautela de equipes interessadas em negociar com o Vasco.
O cenário se assemlha ao episódio recente após a saída da 777 Partners do controle da SAF. Quando a investidora deixou de pagar muitos clubes durante sua gestão da SAF. A instabilidade administrativa fez com que o Vasco passasse a ser visto com maior desconfiança no mercado.
Foi justamente por esse motivo que o Real Betis solicitou garantias financeiras antes de avançar nas conversas por Deossa. Mesmo com a documentação enviada pelo Vasco, o clube espanhol ainda não se sente totalmente seguro para concluir a operação.
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Enquanto aguarda uma definição sobre o futuro, Nelson Deossa segue normalmente integrado ao elenco do Betis. O colombiano participa da pré-temporada da equipe espanhola e tem sido utilizado em amistosos e jogos-treino.
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Apesar das dificuldades, a negociação por Deossa continua sendo a mais avançada do Vasco nesta janela de transferências. O jogador é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o meio-campo, posição considerada prioridade pelo departamento de futebol.
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