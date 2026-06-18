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Toguro chama para a resenha! Ricardo Rocha declara amor pelo Vasco

Xerife impressiona Toguro com leitura de jogo e declarações marcantes

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 13:08
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Toguro e Ricardo Rocha em bate-papo direto dos Estados Unidos (Foto: Lance!)
Toguro e Ricardo Rocha em bate-papo direto dos Estados Unidos (Foto: Lance!)

Em uma entrevista exclusiva e cheia de personalidade comandada pelo influenciador Toguro, o lendário ex-zagueiro Ricardo Rocha abriu o jogo sobre sua carreira, distribuiu declarações de amor aos gramados e não poupou críticas à atual gestão do Santa Cruz. O bate-papo, fruto de uma parceria com o Lance!, aconteceu direto dos Estados Unidos e teve como principal objetivo conectar a 'Geração Z' às ricas histórias do futebol brasileiro. 

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    • Amor pelo Vasco da Gama

    Convocado para o Mundial de 1994 quando defendia o Cruzmaltino, Ricardo Rocha demonstrou um apreço enorme pelo Gigante da Colina. Sob o comando de Carlos Alberto Parreira, o defensor garantiu sua vaga na Copa do Mundo nos Estados Unidos e carimbou o passaporte para o tetracampeonato.

    — Depois do Santa Cruz, meu time é o Vasco! Eu amo o Vasco. Amava ver a disputa entre Roberto Dinamite e Zico — revelou o ex-jogador.

    O zagueiro desembarcou em São Januário no início de 1994 e logo assumiu a liderança do elenco que conquistou o Campeonato Carioca daquele ano sobre o Fluminense. Ao todo, o defensor ergueu taças importantes pelo clube, com destaque para a Taça Guanabara (1994), o Troféu Diário da Capital na Argentina (1994) e o Torneio Palma de Mallorca (1995).

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    Ricardo Rocha com a taça do Mundial de 1994 (Foto: Divulgação/CBF)

    Bronca com Ancelotti e o amor por Fábio

    O xerife também analisou o cenário atual do futebol e cornetou as decisões de Carlo Ancelotti na Seleção. Para Ricardo Rocha, o treinador errou ao manter os mesmos três goleiros da Copa do Mundo de 2022, ignorando o grande momento de um veterano do futebol carioca.

    — Não importa se ele tem 45 anos, ele é um dos melhores. Eu amo o Fábio — disparou o tetracampeão, ao defender a convocação do atual goleiro do Fluminense.

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    Fábio no título do Fluminense na Libertadores de 2023 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Fábio no título do Fluminense na Libertadores de 2023 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    A gratidão a Carlos Alberto Silva e a reverência a Careca

    Durante a resenha, o ex-zagueiro fez questão de homenagear Carlos Alberto Silva, o primeiro técnico a lhe dar uma oportunidade com a Amarelinha, em maio de 1987, em um amistoso contra a Inglaterra que terminou em 1 a 1.

    Quem foi Carlos Alberto Silva?

    Nascido em Minas Gerais e formado em educação física pela UFMG, Carlos Alberto Silva construiu um legado histórico no futebol nacional. O treinador comandou a Seleção Brasileira entre 1987 e 1988, levou o país ao título do Pan-Americano de 1987 e acumulou passagens vitoriosas por Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Ferroviária. O lendário comandante faleceu no dia 20 de janeiro de 2017, aos 77 anos.

    Ainda sobre o passado, Toguro questionou se algum atleta do Guarani já havia chegado à Seleção, e a resposta do ex-zagueiro foi imediata:

    — Careca. Um dos maiores jogadores do mundo, grava aí — exaltou o campeão mundial.

    Brinco de Ouro: Careca (109 gols)
    Careca no Guarani (Foto: Reprodução / Guarani)

    A joia do Bugre 

    O craque Careca disputou o Mundial de 1982 como representante do Bugre. O centroavante, que viveu o auge da carreira na década de 1980, brilhou também no Santos, no São Paulo e no Napoli, da Itália, mas mantém sua história eternamente ligada ao time de Campinas.

    Indignação com o cenário do Santa Cruz e convite a Toguro

    Torcedor declarado do Tricolor do Arruda, clube onde faturou o Campeonato Pernambucano e o Supercampeonato Pernambucano em 1983, Ricardo Rocha não escondeu a dor ao ver a situação atual do time de coração. Ele aproveitou o espaço para fazer um convite especial ao influenciador:

    — Falta a gente ter uma SAF decente. Entraram pessoas para enganar o torcedor do Santa Cruz. O que esses caras (gestores recentes) fizeram com o clube não existe. Eu não perdoo esses caras nunca — desabafou o ex-atleta, que convocou Toguro para sentir a energia da torcida no Arruda assim que retornar ao Brasil.

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