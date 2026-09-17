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Admar Lopes sobre negociação entre Vasco e Richarlison: 'Tentamos de tudo'

Diretor de futebol do Vasco afirma que clube fez proposta, mas atacante recusou

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 14:05
Atualizado há 1 minutos
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Admar Lopes em coletiva do Vasco
Admar Lopes em coletiva do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Vasco)

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (18) para fazer um balanço da janela de transferências. Entre os assuntos abordados, esteve a negociação com o atacante Richarlison, do Tottenham. Segundo Admar, a possibilidade inicialmente discutida entre o clube e o estafe do jogador era de um empréstimo. No entanto, a operação esbarrou em uma regra de transferências e foi considerada inviável pelo Vasco.

- Numa fase inicial, numa possibilidade proposta pelo staff do jogador de um empréstimo, rapidamente entendemos que não seria viável por uma regra de transferências.

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Diante do cenário, o Vasco passou a buscar alternativas para tentar viabilizar a chegada do atacante. De acordo com o dirigente, o clube conseguiu apoio de diferentes setores e abriu uma exceção no orçamento para apresentar uma proposta de compra pelo jogador. Admar também explicou que a possibilidade de investimento acima do orçamento inicialmente previsto para a posição ocorreu em razão do contexto envolvendo Richarlison e da participação direta do presidente Pedrinho nas negociações.

- Nós, num curto espaço de tempo de dois a três dias, e até agradeço a toda estrutura do clube, jurídica, marketing, conseguimos arranjar apoios financeiros para uma exceção. Já estávamos buscando uma oportunidade de mercado para essa posição, mas com orçamento mais limitado. Conseguimos abrir uma exceção para o Richarlison pelo contexto do jogador e por ser um negócio conduzido pelo presidente Pedrinho.

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Richarlison comemora título da Europa League pelo Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)
Richarlison comemora título da Europa League pelo Tottenham (Foto: Josep Lago/AFP)

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Apesar dos esforços, o atacante não aceitou os termos apresentados pelo Vasco para uma transferência definitiva. O clube, segundo o diretor, tentou avançar com a negociação até os últimos momentos da janela, mas ouviu do jogador que não era o momento de retornar ao futebol brasileiro.

- Nós tentamos de tudo. Realmente fizemos uma proposta de compra, mas o que aconteceu é que o jogador não aceitou os termos de uma venda definitiva. Tentamos até o último dia tudo que estava ao nosso alcance para tentar convencê-lo, mas o jogador recusou e disse que não era o momento de voltar ao Brasil.

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Com a recusa, Admar Lopes confirmou que o Vasco encerrou as tratativas por Richarlison e não pretende retomar o assunto neste momento.

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