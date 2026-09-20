O Vasco conquistou o título do Brasileirão Feminino Série A2 neste domingo (20), em São Januário. Com a vantagem de 3 a 1 construída no jogo de ida, em Minas Gerais, o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 no segundo confronto, mas garantiu a taça com o placar agregado de 4 a 3. Bruna Marques e Luana Rodrigues marcaram para o Itabirito, enquanto Ju Santos fez o gol do título vascaíno. Com a conquista, o Vasco encerra sua campanha no Brasileirão de forma invicta até a final, sofrendo a única derrota justamente no último jogo, mas saindo de campo com a taça.

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Como foi o jogo

No início do jogo, em uma saída errada da goleira Maria Alice, do Vasco, o Itabirito recuperou a bola e Bruna Marques recebeu sozinha, só empurrando para dentro para abrir o placar em São Januário e deixar o agregado em 3 a 2 para o Vasco. O Vasco tentou reagir minutos depois, em um contra-ataque de Lourdes que terminou em uma bela defesa de Karen Hipólito. O gol deu confiança para o Itabirito, que passou a ter um volume maior de ataques perigosos, exigindo boas defesas da goleira vascaína e até acertando o travessão. Do meio para o final da primeira etapa, a partida voltou a ficar mais equilibrada, com o Vasco mantendo a posse e tentando algumas ações, mas sem levar muito perigo ao gol do Itabirito.

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Na segunda etapa, o roteiro se repetiu, mas dessa vez Luana Rodrigues marcou um golaço no ângulo, acabando com a vantagem construída pelo Vasco no jogo de ida e deixando o placar em 2 a 0 e o agregado em 3 a 3. A pressão passou para o lado do time da casa, mas o Vasco voltou a pressionar e controlar as ações do jogo, sem conseguir furar o bloqueio da defesa do Itabirito. Até que, aos 35 minutos, Arce recebeu pela esquerda e ajeitou em profundidade para Ju Santos, que chegou batendo de primeira no canto e diminuiu para o Vasco em São Januário, colocando o Cruz-Maltino novamente à frente no agregado da final. A partir daí, o Vasco passou a administrar o tempo até o fim. Com as duas equipes muito cansadas, ficou difícil para o Itabirito buscar uma reação na reta final.

Vasco x Itabirito na final do Brasileirão Feminino Série A2 (Foto: Divulgação)

Foco na elite do Brasileirão

Apesar de o título ter sido conquistado neste domingo (20), o acesso à primeira divisão já havia sido garantido após o Vasco avançar às semifinais, eliminando o Taubaté nas quartas de final. Em entrevista ao Lance!, o técnico Rubens Franco falou sobre a preparação que já vem sendo feita pelo clube, pensando na próxima temporada.

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— Na realidade, como um clube grande, a gente está sempre com um passo à frente. Então, a gente já está pensando na estruturação para os próximos passos — contou.

Segundo o treinador, questões relacionadas à montagem e à estrutura da equipe já estão sendo tratadas pela gestão em conjunto com o clube.

— Porém, de uma forma mais gradual, porque o foco tem que ser a finalização da competição da melhor maneira possível. Trabalhar em cima da equipe adversária, as estratégias, fortalecer o nosso modelo de jogo — explicou.

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Com o título, agora o foco passa a ser visando a próxima temporada, já na elite do futebol brasileiro.

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