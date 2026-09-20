Técnico do Vasco destaca reação no segundo tempo em jogo do título

O Vasco conquistou o título do Brasileirão Feminino Série A2 neste domingo (20), mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Itabirito, em São Januário. Após a partida, o técnico Rubens Franco avaliou que o nervosismo pela decisão influenciou o desempenho da equipe no primeiro tempo, mas destacou a reação após o intervalo e a capacidade das jogadoras de mudar a postura durante a partida.

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Segundo o treinador, a equipe entrou em campo sabendo da dificuldade da decisão, já que Vasco e Itabirito tinham as duas melhores campanhas da competição. Para Rubens, porém, o rendimento abaixo do habitual na primeira etapa não ocorreu por excesso de confiança.

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— Acho que o que condicionou o primeiro tempo um pouco abaixo do que a gente desempenhou durante a competição inteira não foi a questão de zona de conforto, foi mais a questão, acho, de um pouquinho de nervosismo de ser a última partida. E isso é natural.

O treinador afirmou que a equipe conseguiu ajustar o comportamento ainda antes do intervalo e voltou para a segunda etapa com outra postura. O Vasco sofreu o segundo gol no começo do segundo tempo, mas Rubens avaliou que o time já apresentava um desempenho melhor naquele momento.

— A gente conseguiu durante o primeiro tempo, da metade para o final, ser uma equipe mais sólida, uma equipe mais agressiva, e no segundo tempo a gente conseguiu voltar de uma maneira muito boa.

Rubens também destacou a reação das jogadoras depois de sofrer o segundo gol. Para ele, a mudança de comportamento foi determinante para que o Vasco voltasse ao jogo e buscasse o gol que garantiu o título no agregado.

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— A gente conversou sobre isso com as atletas, elas concordaram e a gente conseguiu virar essa chave. Muito mérito delas também de virar essa mentalidade e conseguir dentro do segundo tempo ali fazer uma excelente partida, buscar o gol que nos deu o título da competição.

Rubens Franco projeta Vasco na elite

Com o acesso garantido e o título da Série A2, o Vasco disputará a elite do futebol feminino na próxima temporada. Rubens Franco destacou que a campanha serve como base para o trabalho que será desenvolvido na primeira divisão.

— Ajuda muito, né? Porque consolida o nosso trabalho, a gente chega na A1 já com um trabalho estruturado de 2026.

O treinador também projetou a sequência da temporada e citou a disputa do Campeonato Carioca como parte da preparação para o próximo ano.

— A gente pegar o segundo semestre do Campeonato Carioca, manter a mesma postura, já visualizar o que é que a gente pode melhorar para a próxima temporada, para a gente continuar construindo um futebol feminino do Vasco muito forte.

O Vasco terminou a campanha da Série A2 com 18 vitórias, dois empates e uma derrota, justamente no segundo jogo da final.

Técnico destaca presença da torcida em São Januário

A final também contou com 8.004 torcedores em São Januário. Rubens Franco ressaltou a importância do apoio das arquibancadas e afirmou que a presença da torcida ajudou a equipe durante a decisão.

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— Significa muito, né? Isso significa que a torcida compra a ideia.

O treinador ainda pediu a continuidade do apoio ao futebol feminino do clube.

— Que seja assim com o futebol feminino também. Que eles nos ajudem, nos fortaleçam, que a torcida venha, compareça, dê essa energia positiva que deu aí para as atletas.

Vasco campeão do Brasileirão Série A2 Feminino (Foto: Igor Reis/Lance!)

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