Pedro Emanuel revela sentimento após vitória do Vasco: 'Me senti parte da torcida'

O Vasco goleou o Coritiba, conquistou uma importante vitória e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro em uma atuação que deixou o técnico Pedro Emanuel satisfeito. Após a partida, o treinador destacou a postura da equipe diante de um adversário que, segundo ele, apresentava grande força atuando fora de casa. O treinador classificou o confronto como perigoso e afirmou que o Vasco precisava ter atenção especial aos contra-ataques do Coritiba.

- Este era um jogo perigoso para nós. Íamos enfrentar uma equipe que era a quarta melhor visitante. Isso foi um alerta grande para nós. Queríamos controlar o jogo com a bola, mas corríamos riscos porque o Coritiba tem um dos melhores contra-ataques da liga.

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Apesar da preocupação inicial, Pedro Emanuel avaliou que o Vasco conseguiu executar o planejamento de maneira eficiente. Para ele, a concentração dos jogadores foi determinante para que a equipe tivesse uma noite tranquila dentro de campo.

- Vou ser sincero. Tivemos um jogo tranquilo porque a equipe estava focada no que tinha que fazer. De marcar gols e continuar a marcar. De ter o jogo com a bola.

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Além da análise tática, o treinador revelou um sentimento especial ao comandar o Vasco diante da torcida. Emocionado com o ambiente no estádio, Pedro Emanuel afirmou que se sentiu integrado aos vascaínos durante a partida.

- Foi um prazer hoje ser treinador do Vasco. Me senti parte da torcida.

Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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Importância dos três pontos

— A importância é grande porque eram três pontos fundamentais. Olhamos para os nossos adversários diretos e, apenas somando, de preferência três (pontos), é que poderemos subir. Foi o que a equipe demonstrou, essa ambição, determinação. A noção de que era muito importante conquistar três pontos. Com uma exibição perfeita contra um adversário perigoso, fortíssimo no contra-ataque e bolas paradas. Tivemos exemplos, e não permitimos oportunidade. Concretizamos algumas oportunidades que criamos. Com humildade em reconhecer a qualidade do adversário e humildade para reconhecer que tivemos nosso melhor nível, somos uma equipe forte. Prazer dobrado, não só pela vitória por cinco, mas por não ter sofrido gol e ter conquistado os três pontos.

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Elenco recheado de argentinos

— Todos são importantes. O Bruno Duarte chega e também ajuda. É uma alternativa na frente. O Gabriel. Quem chega de novo, se for para acrescentar… Com o Saldívia jogando como está jogando, o Gabriel, se não correr, não vai ter chance. O Saldívia está jogando a vida. E as regras do jogo são estas: não vou tirar quem joga bem só porque temos um jogador novo. Sabemos o que o Gabriel vai acrescentar e por que fomos buscá-lo, e os outros, para nos acrescentar em qualidade e variação. Mas vou colocar os que estiverem melhor para que a equipe fique mais forte. Isso é prioridade e é dessa forma que quero que eles saibam que a equipe funciona. Naturalmente, os argentinos vieram acrescentar qualidade e, acima de tudo, acrescentar variação. Principalmente, Lescano e Colídio, à nossa parte de última terça por capacidade de criação de oportunidades.

Evolução de Ramon Rique

— Parabéns para ele. Além de ser um garoto da base, é um garoto de muito potencial e humildade tremenda. Fico feliz por ele ter entrado. Ele é um exemplo do que o jogador deve ser. Agarrar as oportunidades. Ele entra sempre com a mesma garra, independentemente de por quanto tempo for. Ele vai errar muito, também vai acertar, como fez hoje, e nós temos que estar ali para apoiar. Com o aumento da qualidade e das opções que temos, logicamente alguns jovens perderam espaço. Mas não vamos abandoná-los e vamos seguir os preparando para a próxima oportunidade. Cada um no seu tempo e ter a sua oportunidade. O Ramon Rique é um excelente exemplo do que acho que o Vasco tem de potencial. Aproveitar a base, suas crias e sem pressão para não queimarmos seu crescimento.

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Data Fifa

— Acho que é importante e percebemos que precisamos descansar. Vamos ter um tempo para isso, até os que jogam menos. Tem o desgaste físico e o mental de estar envolvido no dia a dia. Isso cansa e precisamos descansar. Da maneira que jogamos hoje, temos que ser intensos. Vocês chamam de rodízio, eu chamo de colocar o mais fresco para correr. Nós tivemos a bola. Quem chegou há poucos dias está acrescentando qualidade no momento da posse de bola, do ataque organizado… Isso permite que a gente tenha mais confiança no nosso jogo. É muito bom ver que estão todos envolvidos. Eles fizeram muito bem a proposta do jogo. Descansamos alguns dias e voltamos a nos preparar, porque o mais importante da temporada ainda está para chegar.

Parte mental do Vasco

— Quer que eu diga sinceramente? Eles estão mudando o meu mental. É o meu mental que precisa ser mudado. Todos jogando bem criam uma dificuldade para mim. O futebol e a vida não são justos, e eu vou ser injusto com muitos deles, como nas opções que tomei hoje. A parte mental vem com o fato de acreditar naquilo que se faz. Enquanto vascaínos, temos que ficar orgulhosos do desempenho da equipe. Acreditar no processo e no que estamos trabalhando. Para isso, todos têm que estar envolvidos. O período de pausa também vai nos ajudar a clarear algumas outras coisas que pretendemos. E ter a noção de que, mais que mental, acreditamos em nós, na nossa capacidade individual e naquilo que sabemos produzir. Isso é o que nos permite ter uma atuação como a de hoje.

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Limite de estrangeiros e chegada de Gabriel Pereira

— Com Lescano, passamos a ter 11 estrangeiros que podem jogar. Gabriel é uma opção brasileira que nos permitiria ter mais opções para esta gestão. Eles sabem. Hoje ficou o Cuesta de fora e o Nuno, e eu vou tomando decisões para cada jogo. Gabriel vem para tentar acrescentar um pouco mais naquilo de limitação que tínhamos. Gabriel ainda não foi visto porque o Saldivia, quando teve oportunidades, aproveitou. Fez uma boa exibição.

Volta por cima de Marino e Saldivia

— Você falou alguns, mas temos quatro ou cinco. Eu só indiquei o caminho, eles têm que acreditar nisso. Eu não posso obrigá-los a nada. O que vemos em campo é que eles aceitaram que esse era o caminho e fizeram. É mérito deles por terem aceitado minha avaliação sobre o momento e sobre como poderiam sair dessa zona cinzenta. Procurei recuperá-los para que pudessem fazer aquilo em que são bons, e agora todos estão em bom nível e vão ter oportunidades. É questão de voltarem a ser o que são. O mérito é todo deles, porque trabalharam por isso, e é motivo de muito orgulho ver que perdemos algumas bolas e a torcida estava lá para apoiar. Sem dúvidas, é a ligação que criamos com nossa torcida. Tem que haver essa sinergia. Quando isso acontece, tudo fica melhor. Tem que ser um orgulho jogar diante da nossa torcida e darmos espetáculos como hoje.

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Mais opções para escalar

— São muitas. Vem agora a parada e vamos para outro ciclo. Serão 20 dias e novamente um ciclo terrível. Temos que nos preparar novamente. Quando voltarmos da folga, será isso que vou dizer aos jogadores. Pé na tábua, pé no fundo, porque todos têm que estar preparados. Depois, cada jogo será uma opção diferente. Temos que ser competitivos em todas as competições. Vou voltar a dizer que temos que desempenhar bem. Queremos troféus e subir na tabela de classificação.

Evolução da equipe

— Quem chega novo, nas últimas semanas, pega uma torcida um pouco diferente da que eu cheguei. A torcida, acredito que neste momento, se identifica muito com a forma de nós jogarmos. Nós absorvemos a cultura do clube. Trabalho, humildade, dedicação, igualdade, todos preparados para ajudar. Por isso me sinto orgulhoso. Conseguimos incutir novamente na equipe este sentimento. E não deixamos de ter ambição. E a ambição que mostramos hoje foi muito grande, porque sabíamos que era muito importante ganharmos três pontos, porque só com uma vantagem grande de gols, porque até vimos no último jogo, o Coritiba estava perdendo por 3 a 1 com um a menos e empatou. Temos que ter consciência de que os jogadores estão absorvendo e vestindo a pele do que o torcedor gosta de ver em campo. Isso só se faz em grupo. Estamos construindo, queremos mais, queremos evoluir. Tenho orgulho de dizer que estamos praticando um bom futebol. Começo a identificar as dinâmicas que quero nas minhas equipes. Eles estão reproduzindo de uma forma exemplar. Podemos melhorar, e isso nos dá confiança e nos torna mais competitivos do que somos no momento. Dos 19 jogos que fizemos, acredito que são nove sem sofrer gols. Acredito que é um grande feito de um trabalho coletivo. Depois vão dizer que é o Léo ou a linha defensiva. Não, é a equipe. A forma como nós preparamos a equipe é porque precisamos dos 11 para atacar e defender. Somos muito fortes nesse sentido. Depois, com a qualidade que nós temos, vamos ter oportunidade de marcar.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORITIBA

BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Gols: Colidio (VAS), Bruno Duarte (VAS), Andrés Gómez (VAS), Ramon Rique (VAS) e Lescano (VAS)

🟨 Cartões amarelos: Paulo Roberto (CFC) e Andrés Gómez (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: -

Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Rojas), Thiago Mendes (Jair) e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Marino), Colidio (David) e Bruno Duarte.

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Escalação do Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Vitor Tissi (Bustos), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo, Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolas Fonseca), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Rodrigo Gelado) e Fabinho (Paulo Roberto)