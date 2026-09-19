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Rivais reagem à goleada do Vasco no Campeonato Brasileiro: 'Admita'

Jogo terminou 5 a 0

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 22:55
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Vasco comemorando gol abraçados
Vasco venceu o Coritiba pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco venceu o Coritiba em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, em placar que repercutiu nas redes sociais. O Cruz-Maltino aplicou um sonoro 5 a 0 na equipe paranaense, chegou aos 31 pontos e deixou a zona de rebaixamento da competição.

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Os gols da partida foram marcados por Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique. A equipe comandada por Pedro Emanuel chegou à terceira vitória nos últimos cinco jogos no torneio e enfrentará o Botafogo após a pausa para a Data Fifa.

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➡️Virou baile! Veja os cinco gols do Vasco contra o Coritiba

Veja alguns comentários:

Hinestroza abraçando companheiro no jogo do Vasco
Vasco venceu o Coritiba no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Como foi Vasco x Coritiba?

Vasco domina primeiro tempo e larga na frente

O primeiro tempo foi de amplo domínio cruz-maltino. O Vasco teve 65% de posse de bola e finalizou 13 vezes, contra apenas três do Coxa. Aos 23 minutos, o Gigante da Colina abriu o placar. Paulo Henrique cruzou pela direita, e Lescano ajeitou para Colidio. Na primeira tentativa, o atacante parou na marcação, mas aproveitou a segunda oportunidade e, dessa vez, não perdoou: bateu no cantinho e colocou o Cruz-Maltino em vantagem. Já na reta final da etapa, o Vasco ampliou com Bruno Duarte. Colidio recebeu na intermediária e soltou uma bomba de fora da área. Morisco fez a ponte e conseguiu espalmar para longe, mas a sobra ficou com Andrés Gómez, na ponta. O atacante levantou novamente para o meio da área, e Bruno Duarte apareceu na saída do goleiro para completar e marcar o segundo gol vascaíno.

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Segundo tempo de goleada

Se alguém esperava que, com a vantagem, o Vasco fosse recuar suas linhas e apostar nos contra-ataques, viu algo bem diferente nos 45 minutos finais. O Cruz-Maltino seguiu pressionando e atacando, buscando ampliar a vantagem. Ao todo, foram mais três gols, mas o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Logo no início, Lescano foi derrubado dentro da grande área, e o árbitro Bráulio Machado marcou pênalti. O atacante foi para a cobrança e bateu rasteiro, no meio do gol. Morisco saltou para o canto e viu a bola morrer no fundo das redes: era o terceiro do Vasco. Na sequência, um golaço de Andrés Gómez. Após receber lançamento em profundidade, o atacante ganhou de Rodrigo Moledo na disputa e acelerou em direção à área. Depois, deu mais um corte no zagueiro e finalizou com categoria, batendo colocado no ângulo para marcar um belo gol. Para fechar o caixão, Marino escapou pelo lado direito, invadiu a grande área e cruzou para o meio. A bola desviou em Moledo e sobrou para Ramon Rique, que chegou batendo forte para marcar o quinto gol do Vasco. Na comemoração, o cria da base do Cruz-Maltino se emocionou ao marcar seu primeiro gol no profissional.

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