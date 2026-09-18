Vasco: Pumita é defensor com mais participações em gol nas 10 maiores ligas do mundo
Lateral do Vasco soma 14 participações diretas em gols na temporada
Pumita Rodríguez vive a temporada mais produtiva desde que chegou ao Vasco. Em 2026, o lateral-direito uruguaio já soma sete gols e sete assistências, totalizando 14 participações diretas em gols. O número coloca o jogador na liderança entre os defensores das dez maiores ligas do mundo no ano. Confira o ranking:
Defensores com mais participações em gol em 2026
- Pumita Rodríguez (Vasco) — 14
- Matthias Ginter — 14
- Alexandro Bernabei — 13
- Luciano Juba — 13
- Alex Telles — 12
- Igor Formiga — 10
- Nico O'Reilly — 10
- Javi Vázquez — 9
- Maximiliano Araújo — 9
- Gustavo Henrique — 9
Os gols e assistências de Pumita têm aparecido especialmente em partidas importantes para o Vasco. No último compromisso da equipe, o lateral deu a assistência para o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O resultado garantiu o Cruz-Maltino nas semifinais da competição.
Antes disso, o uruguaio já havia sido decisivo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pumita marcou o gol que fechou a vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Fluminense, no jogo de volta do confronto. Na sequência, voltou a balançar as redes diante do Vitória, na vitória por 3 a 0 que confirmou a classificação vascaína para as semifinais da competição.
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Participaçãoes em gol de Pumita são decisivas para o Vasco
vs Santa Fé (Quartas de final da Sul-Americana) - assistência
vs Vitória (Quartas de final da Copa do Brasil)- gol
vs Olimpia (Oitavas de final da Sul-Americana) - 2x assistências
vs Fluminense (Oitavas de final da Copa do Brasil) - gol
vs x Athletico (Brasileirão) - assistência
vs Olimpia (Fase de grupos da Sul-Americana) - gol
vs São Paulo (Brasileirão) - gol
vs Botafogo (Brasileirão) - assistência
vs Cruzeiro (Brasileirão) - assistência
vs Chapecoense (Brasileirão) - gol
vs Boa Vista (Campeonato Carioca) - 2x gols
Mesmo alternando momentos entre os titulares e o banco de reservas, o uruguaio conseguiu manter participação ofensiva constante e aparece como um dos principais jogadores do setor defensivo em produção de gols e assistências.
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