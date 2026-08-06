Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jair valoriza vitória do Vasco sobre o Fluminense: 'Muito bom ganhar deles'

Volante também elogiou trabalho do treinador Pedro Emanuel

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 02:09
Favorite o Lance! no Google
Jair na partida entre Vasco e Fluminense
Jair na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Após a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, o volante Jair comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã e destacou o sabor especial de eliminar um dos rivais do clube. Titular pela segunda partida consecutiva desde que voltou de uma grave lesão no joelho, o camisa 8 também enalteceu a evolução da equipe sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

Questionado sobre a importância de vencer mais um clássico, Jair não escondeu a satisfação pelo resultado.

- Sem dúvida. É um sabor especial, é muito bom ganhar deles. A gente sabe que é uma rivalidade grande. Eu acho que o torcedor tem que comemorar mesmo, porque a gente merece.

O volante também falou sobre sua retomada como titular após ficar cerca de 11 meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho sofrida em agosto de 2025. Jair atribuiu sua evolução ao trabalho realizado diariamente com Pedro Emanuel e destacou o crescimento coletivo do elenco.

continua após a publicidade

- Feliz primeiro pela classificação. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo do início ao fim, ao meu ver, a gente teve o controle da partida. E eu tenho procurado conversar muito com ele, a gente tem treinado muito. Eu acho que está numa grande evolução, não só eu, mas acho que todo mundo, toda a equipe. É importante a gente buscar evoluir cada vez mais para crescer tanto no Brasileiro quanto nas outras competições de mata-mata.

Evolução do Vasco

Na avaliação do volante, o Vasco foi superior ao Fluminense durante toda a partida, principalmente em relação ao primeiro confronto entre as equipes. Jair ressaltou a organização tática construída por Pedro Emanuel e revelou que o treinador tem utilizado vídeos como ferramenta para corrigir e aperfeiçoar o desempenho da equipe.

- Importante ganhar e ser superior nesse segundo jogo. Eu acho que, no primeiro jogo, a gente teve a posse de bola, mas não agrediu tanto quanto agrediu nesse jogo. Como eu falei, a gente tem que buscar crescer com os pés no chão. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, corrigir aquilo que fez de errado, mas teve muitas coisas boas hoje.

- O mister tem trabalhado todos os dias, tem passado muitos vídeos para nós. Eu acho que todo mundo tem aproveitado ao máximo os treinos e os vídeos que ele tem passado. A gente tem melhorado muito, evoluído como equipe. Acho que vocês puderam ver hoje no campo a nossa organização, tanto defensiva como ofensivamente. Então é isso. A gente tem que buscar evoluir cada vez mais.

Retorno após 11 meses

Ainda em processo de recuperação física, Jair afirmou que o ritmo ideal virá naturalmente com a sequência de partidas. O volante também fez questão de valorizar o trabalho realizado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco durante todo o período de recuperação.

continua após a publicidade

- O que vai me dar ritmo é só o jogo. Foram 11 meses, muito tempo parado. Esse foi meu segundo jogo saindo jogando. É claro que eu quero jogar todos os jogos, mas isso tem que ser conversado internamente.

- Eu acho também que tem que valorizar o DESP do Vasco. Não é fácil voltar depois de tanto tempo parado e voltar jogando bem. Acho que tem que ser valorizado todos os profissionais do clube. Muitas vezes eles não são valorizados por conta dos resultados negativos. Então acho válido aproveitar e valorizar o DESP do clube.

Com a classificação garantida, o Vasco agora aguarda o sorteio da CBF, na próxima terça-feira (11) para conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Brasil, enquanto busca manter a evolução apresentada sob o comando de Pedro Emanuel também no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Emanuel na coletiva do Vasco após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil

Vasco

Pedro Emanuel explica mudança do desempenho do Vasco: 'Zeramos tudo'

Há 1 hora
Puma Rodríguez

Vasco

Puma, do Vasco, revela drama familiar: 'Meu pai luta pela vida'

Há 2 horas
Brenner marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Fluminense na Copa do Brasil

Vasco

Brenner celebra gols e admite dívida com a torcida do Vasco: 'Devo um pouco'

Há 2 horas
Brenner comemora gol marcado contra o Fluminense

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Fluminense x Vasco

Há 2 horas
Brenner comemora gol pelo Vasco contra o Fluminense

Futebol Nacional

Brenner dá show, e Vasco elimina o Fluminense na Copa do Brasil

Há 2 horas
Wilton Pereira Sampaio, Thiago Mendes e Fábio em jogo da Copa do Brasil

Fora de Campo

Decisão de Wilton em Fluminense x Vasco revolta: 'Sem critério'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Fábio em ação durante Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores enxergam falha de Fábio em gol do Vasco: 'Feia'

Brenner comemora gol em Fluminense x Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Golaço de Brenner em Fluminense x Vasco assusta torcedores: 'Lei do ex'

Fluminense e Vasco se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Veja gols em Fluminense x Vasco: Puma garante classificação do cruz-maltino

Entrada de Fluminense e Vasco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Situação inusitada em Fluminense x Vasco irrita torcedores: 'Vendo nada'

Pedro Emanuel na partida entre Vasco e Independiente Medellín

Com retorno importante, Vasco está escalado para a partida contra o Fluminense

Vasco Nuñez no seu primeiro jogo do Cruz-Maltino

Homônimo do clube, peruano chamado Vasco assiste ao clássico contra o Fluminense

Pedrinho durante entrevista coletiva

Vasco defende negócio com Lamacchia em resposta à agência reguladora

Deossa em ação pelo Real Bétis

Golaço de Deossa contra o Arsenal choca torcida do Vasco; veja

Estrella comemora gol do Vasco contra o São Paulo

Após retorno do CRB, Estrella treina em separado e aguarda definição sobre futuro no Vasco

Fábio e Léo Jardim se enfrentam em Fluminense x Vasco

Vasco tem aproveitamento superior ao Fluminense em pênaltis; veja números

Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa

Pedro Emanuel tem histórico vencedor em mata-matas e pode ser trunfo do Vasco na Copa do Brasil

Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Fluminense x Vasco: vidente prevê jogo difícil no clássico carioca

John Kennedy e Robert Renan disputam bola em clássico entre Fluminense e Vasco

Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do Brasil