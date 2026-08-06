Jair valoriza vitória do Vasco sobre o Fluminense: 'Muito bom ganhar deles' Volante também elogiou trabalho do treinador Pedro Emanuel

Após a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa do Brasil, o volante Jair comemorou a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã e destacou o sabor especial de eliminar um dos rivais do clube. Titular pela segunda partida consecutiva desde que voltou de uma grave lesão no joelho, o camisa 8 também enalteceu a evolução da equipe sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

Questionado sobre a importância de vencer mais um clássico, Jair não escondeu a satisfação pelo resultado.

- Sem dúvida. É um sabor especial, é muito bom ganhar deles. A gente sabe que é uma rivalidade grande. Eu acho que o torcedor tem que comemorar mesmo, porque a gente merece.

O volante também falou sobre sua retomada como titular após ficar cerca de 11 meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho sofrida em agosto de 2025. Jair atribuiu sua evolução ao trabalho realizado diariamente com Pedro Emanuel e destacou o crescimento coletivo do elenco.

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- Feliz primeiro pela classificação. Eu acho que hoje a gente fez um grande jogo do início ao fim, ao meu ver, a gente teve o controle da partida. E eu tenho procurado conversar muito com ele, a gente tem treinado muito. Eu acho que está numa grande evolução, não só eu, mas acho que todo mundo, toda a equipe. É importante a gente buscar evoluir cada vez mais para crescer tanto no Brasileiro quanto nas outras competições de mata-mata.

Evolução do Vasco

Na avaliação do volante, o Vasco foi superior ao Fluminense durante toda a partida, principalmente em relação ao primeiro confronto entre as equipes. Jair ressaltou a organização tática construída por Pedro Emanuel e revelou que o treinador tem utilizado vídeos como ferramenta para corrigir e aperfeiçoar o desempenho da equipe.

- Importante ganhar e ser superior nesse segundo jogo. Eu acho que, no primeiro jogo, a gente teve a posse de bola, mas não agrediu tanto quanto agrediu nesse jogo. Como eu falei, a gente tem que buscar crescer com os pés no chão. A gente sabe que tem que melhorar muito ainda, corrigir aquilo que fez de errado, mas teve muitas coisas boas hoje.

- O mister tem trabalhado todos os dias, tem passado muitos vídeos para nós. Eu acho que todo mundo tem aproveitado ao máximo os treinos e os vídeos que ele tem passado. A gente tem melhorado muito, evoluído como equipe. Acho que vocês puderam ver hoje no campo a nossa organização, tanto defensiva como ofensivamente. Então é isso. A gente tem que buscar evoluir cada vez mais.

Retorno após 11 meses

Ainda em processo de recuperação física, Jair afirmou que o ritmo ideal virá naturalmente com a sequência de partidas. O volante também fez questão de valorizar o trabalho realizado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco durante todo o período de recuperação.

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- O que vai me dar ritmo é só o jogo. Foram 11 meses, muito tempo parado. Esse foi meu segundo jogo saindo jogando. É claro que eu quero jogar todos os jogos, mas isso tem que ser conversado internamente.

- Eu acho também que tem que valorizar o DESP do Vasco. Não é fácil voltar depois de tanto tempo parado e voltar jogando bem. Acho que tem que ser valorizado todos os profissionais do clube. Muitas vezes eles não são valorizados por conta dos resultados negativos. Então acho válido aproveitar e valorizar o DESP do clube.

Com a classificação garantida, o Vasco agora aguarda o sorteio da CBF, na próxima terça-feira (11) para conhecer o adversário das quartas de final da Copa do Brasil, enquanto busca manter a evolução apresentada sob o comando de Pedro Emanuel também no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana.