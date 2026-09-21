Classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Vasco incorporou seu lado "copeiro" no Brasileirão, goleou o Coritiba em São Januário e se distanciou da zona de rebaixamento. Agora, com a pausa de 16 dias no calendário da elite do futebol brasileiro para a Data Fifa, a equipe terá tempo para descansar, treinar e redefinir os objetivos para a reta final da temporada.

Neste final de semana, após 10 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, o Vasco enfim se vê fora do Z4. A equipe de Pedro Emanuel venceu o Coritiba por 5 a 0, com gols de Colídio, Lescano, Bruno Duarte, Andrés Gomez e Ramon Rique. A vitória levou o clube à 16ª colocação.

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Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Além da sequência positiva de resultados, o Vasco conta com outro fator importante na luta pela permanência na Série A: o clube tem um jogo a menos que seus principais concorrentes. A partida atrasada, válida pela 21ª rodada, será disputada contra a Chapecoense, na Arena Condá. O adversário, por sua vez, já está virtualemnte rebaixado.

Os números se aliam às boas atuações de um time que apresenta sinais claros de evolução. A chegada de Pedro Emanuel ao comando do time, somada aos reforços contratados na janela do meio do ano, trouxe respostas rápidas. Facundo Colidio, Lescano, Bruno Duarte e Ramon Sosa chegaram recentemente, tiveram adaptação rápida e já passaram a contribuir diretamente para a reação no Brasileirão.

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Com a pausa para a Data Fifa, o Vasco terá um período importante para recuperar os jogadores, aprimorar o trabalho realizado por Pedro Emanuel e preparar a equipe para a sequência decisiva da temporada. O primeiro compromisso após a paralisação será o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do foco no Brasileirão, o Vasco também divide seus esforços com a Copa do Brasil e Sul-Americana, competições que o técnico cruz-maltino garantiu que não abrirá mão.

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— É lógico que temos urgência no Brasileirão, é nossa competição maior. (...) Pela ambição que esse clube está a mostrar, não vou abdicar. Vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso. Acho que seria injusto neste momento, nesta fase da competição, abdicar seja do que for — afirmou Pedro Emanuel após classificação contra o Olimpia na Sul-Americana.

Classificação do Campeonato Brasileiro após a 28ª rodada

1 . Flamengo — 60 2 . Palmeiras — 57 3 . Athletico-PR — 49 4 . Fluminense — 48 5 . Bahia — 46 6 . Cruzeiro — 45 7 . Atlético Mineiro — 40 8 . Santos — 38 9 . Coritiba — 38 10 . Bragantino — 36 11 . São Paulo — 36 12 . Botafogo — 35 13 . Vitória — 33 14 . Corinthians — 32 15 . Mirassol — 32 16 . Vasco — 31 17 . Grêmio — 29 18 . Internacional — 28 19 . Remo — 23 20 . Chapecoense — 18

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Chances de rebaixamento do Vasco diminuem

Com a derrota para o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena, o Coritnhians viu as chances de rebaixamento subirem para 23%, enquanto o Vasco, após vencer o Coritiba, teve a probabilidade reduzida para 21%.

Grêmio e Internacional não conseguiram vencer no final de semana. O Tricolor Gaúcho empatou com o Palmeiras e o Colorado perdeu para o São Paulo. O Grêmio aparece com 53% de chance, enquanto o Internacional tem 66% de chance de queda.

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Fonte: InfoBola*