Vasco dá resposta no Brasileirão e deixa o Z4 antes da pausa para a Data Fifa
Após dez rodadas no Z4, Vasco respira e começa a olhar para cima no Brasileirão
Classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Vasco incorporou seu lado "copeiro" no Brasileirão, goleou o Coritiba em São Januário e se distanciou da zona de rebaixamento. Agora, com a pausa de 16 dias no calendário da elite do futebol brasileiro para a Data Fifa, a equipe terá tempo para descansar, treinar e redefinir os objetivos para a reta final da temporada.
Neste final de semana, após 10 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, o Vasco enfim se vê fora do Z4. A equipe de Pedro Emanuel venceu o Coritiba por 5 a 0, com gols de Colídio, Lescano, Bruno Duarte, Andrés Gomez e Ramon Rique. A vitória levou o clube à 16ª colocação.
Além da sequência positiva de resultados, o Vasco conta com outro fator importante na luta pela permanência na Série A: o clube tem um jogo a menos que seus principais concorrentes. A partida atrasada, válida pela 21ª rodada, será disputada contra a Chapecoense, na Arena Condá. O adversário, por sua vez, já está virtualemnte rebaixado.
Os números se aliam às boas atuações de um time que apresenta sinais claros de evolução. A chegada de Pedro Emanuel ao comando do time, somada aos reforços contratados na janela do meio do ano, trouxe respostas rápidas. Facundo Colidio, Lescano, Bruno Duarte e Ramon Sosa chegaram recentemente, tiveram adaptação rápida e já passaram a contribuir diretamente para a reação no Brasileirão.
Com a pausa para a Data Fifa, o Vasco terá um período importante para recuperar os jogadores, aprimorar o trabalho realizado por Pedro Emanuel e preparar a equipe para a sequência decisiva da temporada. O primeiro compromisso após a paralisação será o clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Além do foco no Brasileirão, o Vasco também divide seus esforços com a Copa do Brasil e Sul-Americana, competições que o técnico cruz-maltino garantiu que não abrirá mão.
— É lógico que temos urgência no Brasileirão, é nossa competição maior. (...) Pela ambição que esse clube está a mostrar, não vou abdicar. Vou ser sincero, mesmo que a direção fale comigo sobre isso. Acho que seria injusto neste momento, nesta fase da competição, abdicar seja do que for — afirmou Pedro Emanuel após classificação contra o Olimpia na Sul-Americana.
Classificação do Campeonato Brasileiro após a 28ª rodada
- Flamengo — 60
- Palmeiras — 57
- Athletico-PR — 49
- Fluminense — 48
- Bahia — 46
- Cruzeiro — 45
- Atlético Mineiro — 40
- Santos — 38
- Coritiba — 38
- Bragantino — 36
- São Paulo — 36
- Botafogo — 35
- Vitória — 33
- Corinthians — 32
- Mirassol — 32
- Vasco — 31
- Grêmio — 29
- Internacional — 28
- Remo — 23
- Chapecoense — 18
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Chances de rebaixamento do Vasco diminuem
Com a derrota para o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena, o Coritnhians viu as chances de rebaixamento subirem para 23%, enquanto o Vasco, após vencer o Coritiba, teve a probabilidade reduzida para 21%.
Grêmio e Internacional não conseguiram vencer no final de semana. O Tricolor Gaúcho empatou com o Palmeiras e o Colorado perdeu para o São Paulo. O Grêmio aparece com 53% de chance, enquanto o Internacional tem 66% de chance de queda.
Fonte: InfoBola*
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