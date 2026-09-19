Virou baile! Veja os cinco gols do Vasco contra o Coritiba

Vasco e Coritiba estão se enfrentando, na noite deste sábado (19), em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Cruz-Maltino vence por 5 a 0 em São Januário, com gols de Colídio, Bruno Duarte, Lescano, Gómez e Ramon Rique. Veja as jogadas abaixo:

Escalação do Vasco para enfrentar o Coritiba

O Vasco está escalado para enfrentar o Coritiba neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino vai com força máxima para o confronto diante do Coxa.

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Depois de poupar alguns titulares na partida contra o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (14), o técnico Pedro Emanuel volta a utilizar seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro. O treinador já deixou clara a prioridade de tirar o Vasco do Z-4 e afastar o time da zona de rebaixamento.

No entanto, o Vasco terá três desfalques. Barros, que seria titular contra o Santa Fe, sentiu dores no quadril durante o aquecimento e precisou ser substituído por Sosa antes do início do jogo. Outro jogador que fica fora é Cuesta. O zagueiro, que vinha sendo titular, teve uma lesão na coxa detectada em exame e será substituído por Saldívia.

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No meio-campo, Tchê Tchê também desfalca a equipe. O volante cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, o argentino Alan Lescano ganha uma oportunidade entre os titulares.

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O Vasco está escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X CORITIBA

BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Amazon Prime

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)