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Virou baile! Veja os cinco gols do Vasco contra o Coritiba

Jogo é válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 21:24
Atualizado há 1 hora
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Colídio comemora gol pelo Vasco
Colídio comemora gol pelo Vasco (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Vasco e Coritiba estão se enfrentando, na noite deste sábado (19), em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Cruz-Maltino vence por 5 a 0 em São Januário, com gols de Colídio, Bruno Duarte, Lescano, Gómez e Ramon Rique. Veja as jogadas abaixo:

Escalação do Vasco para enfrentar o Coritiba

O Vasco está escalado para enfrentar o Coritiba neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino vai com força máxima para o confronto diante do Coxa.

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➡️ Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Depois de poupar alguns titulares na partida contra o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (14), o técnico Pedro Emanuel volta a utilizar seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro. O treinador já deixou clara a prioridade de tirar o Vasco do Z-4 e afastar o time da zona de rebaixamento.

No entanto, o Vasco terá três desfalques. Barros, que seria titular contra o Santa Fe, sentiu dores no quadril durante o aquecimento e precisou ser substituído por Sosa antes do início do jogo. Outro jogador que fica fora é Cuesta. O zagueiro, que vinha sendo titular, teve uma lesão na coxa detectada em exame e será substituído por Saldívia.

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➡️ Veja as chances do Vasco de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores no Brasileirão

No meio-campo, Tchê Tchê também desfalca a equipe. O volante cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, o argentino Alan Lescano ganha uma oportunidade entre os titulares.

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O Vasco está escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORITIBA
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba
Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)
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