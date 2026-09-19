Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Com atuação impecável, Vasco goleia o Coritiba e sai da zona do rebaixamento

Cruz-Maltino bateu o Coxa por 5 a 0

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
19/09/2026 22:29
Atualizado há 41 minutos
Favorite o Lance! no Google
Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba
Colídio comemora gol pelo Vasco contra o Coritiba (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

O Vasco venceu o Coritiba por 5 a 0 na noite deste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a 31 pontos e deixou a zona do rebaixamento. Os gols foram marcados por Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique.

Como foi Vasco x Coritiba?

Vasco domina primeiro tempo e larga na frente

O primeiro tempo foi de amplo domínio cruz-maltino. O Vasco teve 65% de posse de bola e finalizou 13 vezes, contra apenas três do Coxa. Aos 23 minutos, o Gigante da Colina abriu o placar. Paulo Henrique cruzou pela direita, e Lescano ajeitou para Colidio. Na primeira tentativa, o atacante parou na marcação, mas aproveitou a segunda oportunidade e, dessa vez, não perdoou: bateu no cantinho e colocou o Cruz-Maltino em vantagem. Já na reta final da etapa, o Vasco ampliou com Bruno Duarte. Colidio recebeu na intermediária e soltou uma bomba de fora da área. Morisco fez a ponte e conseguiu espalmar para longe, mas a sobra ficou com Andrés Gómez, na ponta. O atacante levantou novamente para o meio da área, e Bruno Duarte apareceu na saída do goleiro para completar e marcar o segundo gol vascaíno.

continua após a publicidade
Bruno Duarte, jogador do Vasco, comemora seu gol com companheiros no jogo contra o Coritiba
RJ - RIO DE JANEIRO - 19/09/2026 - BRASILEIRO A 2026, VASCO X CORITIBA - Bruno Duarte jogador do Vasco comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Coritiba no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo de goleada

Se alguém esperava que, com a vantagem, o Vasco fosse recuar suas linhas e apostar nos contra-ataques, viu algo bem diferente nos 45 minutos finais. O Cruz-Maltino seguiu pressionando e atacando, buscando ampliar a vantagem. Ao todo, foram mais três gols, mas o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Logo no início, Lescano foi derrubado dentro da grande área, e o árbitro Bráulio Machado marcou pênalti. O atacante foi para a cobrança e bateu rasteiro, no meio do gol. Morisco saltou para o canto e viu a bola morrer no fundo das redes: era o terceiro do Vasco. Na sequência, um golaço de Andrés Gómez. Após receber lançamento em profundidade, o atacante ganhou de Rodrigo Moledo na disputa e acelerou em direção à área. Depois, deu mais um corte no zagueiro e finalizou com categoria, batendo colocado no ângulo para marcar um belo gol. Para fechar o caixão, Marino escapou pelo lado direito, invadiu a grande área e cruzou para o meio. A bola desviou em Moledo e sobrou para Ramon Rique, que chegou batendo forte para marcar o quinto gol do Vasco. Na comemoração, o cria da base do Cruz-Maltino se emocionou ao marcar seu primeiro gol no profissional.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de pênalti marcado por Lescano logo nos primeiros minutos da segunda etapa sacramentou a vitória cruz-maltina e confirmou o domínio do Vasco na partida.

continua após a publicidade

Deu aula 🏅

Colidio marcou mais uma vez e chegou ao seu terceiro gol com a camisa cruz-maltina em oito jogos disputados. O argentino, porém, se destaca não apenas por balançar as redes, mas também por tudo o que acrescenta ao setor ofensivo do Vasco, participando ativamente das jogadas e dando mais qualidade ao ataque. Lescano e Sosa também tiveram atuações de destaque e foram importantes para o bom desempenho da equipe.

Ficou abaixo 📉

O time do Coritiba fez uma atuação muito abaixo do que se espera de uma equipe que está na primeira página da tabela do Brasileirão. A equipe de Fernando Seabra simplesmente não conseguiu mostrar nenhum poder de reação em São Januário.

continua após a publicidade

Não vou ver isso sozinho 🫣

Dessa vez, um lance positivo: um golaço de Andrés Gómez em São Januário. Mais uma vez, o atacante é lançado em profundidade e leva a melhor sobre Moledo na disputa, ganhando velocidade em direção à área. Na sequência, dá mais um corte no zagueiro e finaliza com categoria, batendo colocado no ângulo para marcar um belo gol.

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORITIBA
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Gols: Colidio (VAS), Bruno Duarte, Andrés Gómez (VAS), Ramon Rique (VAS) e Lescano (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Paulo Roberto (CFC) e Andrés Gómez (VAS)
🟥 Cartões vermelhos:

continua após a publicidade

Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Rojas), Thiago Mendes (Jair) e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Marino), Colidio (David) e Bruno Duarte.

Escalação do Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)

Pedro Morisco; Vitor Tissi (Bustos), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo, Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolas Fonseca), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Rodrigo Gelado) e Fabinho (Paulo Roberto)

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Vasco comemorando gol abraçados

Fora de Campo

Rivais reagem à goleada do Vasco no Campeonato Brasileiro: 'Admita'

Há 36 minutos
Colídio comemora gol pelo Vasco

Vasco

Virou baile! Veja os cinco gols do Vasco contra o Coritiba

Há 2 horas
Pedro Emanuel, técnico do Vasco

Vasco

Com estreia no time titular, Vasco está escalado para enfrentar o Coritiba

Há 4 horas
Tchê Tchê comemora gol do Vasco sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

Veja as chances do Vasco de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores no Brasileirão

Há 14 horas
Pumita Rodriguez comemora gol do Vasco na Copa Sul-Americana

Vasco

Vasco: Pumita é defensor com mais participações em gol nas 10 maiores ligas do mundo

Há 1 dia
Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Coritiba

Onde Assistir

Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Há 1 dia
Mais LANCE!
Rubens Franco sentado em estúdio do Vasco

Técnico do Vasco projeta decisão do Brasileirão A2 Feminino: 'Não existe jogo tranquilo'

Wallace Yan em Flamengo x Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Vasco prepara resposta ao Flamengo por impasse no Maracanã

Pablo Vegetti e Paulinho comemoram gol na goleada sobre o Coritiba em 2023

Último Vasco x Coritiba em São Januário teve direito a goleada

'Fim do futebol': clubes da Série A se posicionam contra proibição das bets

'Fim do futebol': clubes da Série A defendem mercado regulado de bets no Brasil

Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco encaminha renovação de Ramon Rique e negocia novo vínculo com Jair

Admar Lopes em coletiva do Vasco

Admar Lopes sobre negociação entre Vasco e Richarlison: 'Tentamos de tudo'

Helena Pacheco, Leda, Cenira e Pretinha

Vasco reaproxima ídolas que ajudaram a construir sua história no futebol feminino

Gabriel Pereira durante sua apresentação no Vasco

Reforço do Vasco, Gabriel Pereira explica formação no futebol: 'Minha escola foi a rua'

Gabriel foi o sexto e último reforço do Vasco nesta janela de transferências

AO VIVO: acompanhe a apresentação do zagueiro Gabriel Pereira no Vasco

Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória

Vasco já supera planejamento financeiro com premiações nas Copas em 2026; veja os valores

Coutinho antes do Vasco golear o Santos por 6 a 0 no Brasileirão de 2025

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após eliminação do Santos

Diego Forlán em coletiva de apresentação como novo técnico do Uruguai

Forlán corta seis jogadores do Brasileirão da lista final do Uruguai

Alan Lescano durante treino do Vasco

Vasco poderá inscrever reforços para a semifinal da Sul-Americana?