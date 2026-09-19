Com atuação impecável, Vasco goleia o Coritiba e sai da zona do rebaixamento
Cruz-Maltino bateu o Coxa por 5 a 0
O Vasco venceu o Coritiba por 5 a 0 na noite deste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou a 31 pontos e deixou a zona do rebaixamento. Os gols foram marcados por Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique.
Como foi Vasco x Coritiba?
Vasco domina primeiro tempo e larga na frente
O primeiro tempo foi de amplo domínio cruz-maltino. O Vasco teve 65% de posse de bola e finalizou 13 vezes, contra apenas três do Coxa. Aos 23 minutos, o Gigante da Colina abriu o placar. Paulo Henrique cruzou pela direita, e Lescano ajeitou para Colidio. Na primeira tentativa, o atacante parou na marcação, mas aproveitou a segunda oportunidade e, dessa vez, não perdoou: bateu no cantinho e colocou o Cruz-Maltino em vantagem. Já na reta final da etapa, o Vasco ampliou com Bruno Duarte. Colidio recebeu na intermediária e soltou uma bomba de fora da área. Morisco fez a ponte e conseguiu espalmar para longe, mas a sobra ficou com Andrés Gómez, na ponta. O atacante levantou novamente para o meio da área, e Bruno Duarte apareceu na saída do goleiro para completar e marcar o segundo gol vascaíno.
Segundo tempo de goleada
Se alguém esperava que, com a vantagem, o Vasco fosse recuar suas linhas e apostar nos contra-ataques, viu algo bem diferente nos 45 minutos finais. O Cruz-Maltino seguiu pressionando e atacando, buscando ampliar a vantagem. Ao todo, foram mais três gols, mas o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Logo no início, Lescano foi derrubado dentro da grande área, e o árbitro Bráulio Machado marcou pênalti. O atacante foi para a cobrança e bateu rasteiro, no meio do gol. Morisco saltou para o canto e viu a bola morrer no fundo das redes: era o terceiro do Vasco. Na sequência, um golaço de Andrés Gómez. Após receber lançamento em profundidade, o atacante ganhou de Rodrigo Moledo na disputa e acelerou em direção à área. Depois, deu mais um corte no zagueiro e finalizou com categoria, batendo colocado no ângulo para marcar um belo gol. Para fechar o caixão, Marino escapou pelo lado direito, invadiu a grande área e cruzou para o meio. A bola desviou em Moledo e sobrou para Ramon Rique, que chegou batendo forte para marcar o quinto gol do Vasco. Na comemoração, o cria da base do Cruz-Maltino se emocionou ao marcar seu primeiro gol no profissional.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol de pênalti marcado por Lescano logo nos primeiros minutos da segunda etapa sacramentou a vitória cruz-maltina e confirmou o domínio do Vasco na partida.
Deu aula 🏅
Colidio marcou mais uma vez e chegou ao seu terceiro gol com a camisa cruz-maltina em oito jogos disputados. O argentino, porém, se destaca não apenas por balançar as redes, mas também por tudo o que acrescenta ao setor ofensivo do Vasco, participando ativamente das jogadas e dando mais qualidade ao ataque. Lescano e Sosa também tiveram atuações de destaque e foram importantes para o bom desempenho da equipe.
Ficou abaixo 📉
O time do Coritiba fez uma atuação muito abaixo do que se espera de uma equipe que está na primeira página da tabela do Brasileirão. A equipe de Fernando Seabra simplesmente não conseguiu mostrar nenhum poder de reação em São Januário.
Não vou ver isso sozinho 🫣
Dessa vez, um lance positivo: um golaço de Andrés Gómez em São Januário. Mais uma vez, o atacante é lançado em profundidade e leva a melhor sobre Moledo na disputa, ganhando velocidade em direção à área. Na sequência, dá mais um corte no zagueiro e finaliza com categoria, batendo colocado no ângulo para marcar um belo gol.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORITIBA
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Gols: Colidio (VAS), Bruno Duarte, Andrés Gómez (VAS), Ramon Rique (VAS) e Lescano (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Paulo Roberto (CFC) e Andrés Gómez (VAS)
🟥 Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa (Rojas), Thiago Mendes (Jair) e Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Marino), Colidio (David) e Bruno Duarte.
Escalação do Coritiba (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Vitor Tissi (Bustos), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo, Bruno Melo; Thiago Santos (Nicolas Fonseca), Sebastián Gómez e Josué; Lavega (Vini Paulista), Pedro Rocha (Rodrigo Gelado) e Fabinho (Paulo Roberto)
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