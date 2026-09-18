Último Vasco x Coritiba em São Januário teve direito a goleada
Cruz-Maltino venceu o Coxa por 5 a 1 dentro da Colina Histórica
Depois de dois anos disputando a Série B, o Coritiba retornou à elite do futebol brasileiro e volta a enfrentar o Vasco em São Januário. O último encontro entre as equipes na Colina Histórica aconteceu em 2023, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na ocasião, o Vasco, comandado pelo técnico Ramón Díaz, lutava para escapar da zona de rebaixamento. Diante do Coritiba, o Cruz-Maltino conseguiu uma importante vitória por 5 a 1. Zé Gabriel, Rossi, Gabriel Pec e Vegetti, duas vezes, marcaram os gols do Vasco. O Coritiba descontou com o meia Sebastián Gómez.
Com a goleada, o Vasco deixou a 17ª colocação e subiu para a 15ª posição, chegando aos 26 pontos após 24 partidas disputadas.
Jogadores que permanecem no elenco do Vasco
Três jogadores que foram titulares naquela partida ainda fazem parte do elenco vascaíno: Léo Jardim, Puma Rodríguez e Lucas Piton. Outros três atletas relacionados para o confronto também permanecem no clube: Jair, Matheus Carvalho e Paulo Henrique, que começaram a partida no banco de reservas.
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Empate no primeiro turno
As equipes já se enfrentaram no primeiro turno do atual Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Couto Pereira e terminou empatado em 1 a 1.
O Vasco abriu o placar com Tchê Tchê, mas o Coritiba buscou o empate na reta final da partida, com Saldivia, que marcou contra e deixou tudo igual no placar.
Os times voltam a se enfrentar mais uma vez, com o Gigante da Colina novamente buscando se afastar das últimas posições e ganhar fôlego na luta pela permanência na competição.
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