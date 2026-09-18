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Técnico do Vasco projeta decisão do Brasileirão A2 Feminino: 'Não existe jogo tranquilo'

Treinador do Vasco destaca força do Itabirito e pede intensidade desde o primeiro minuto na decisão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 15:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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O Vasco está a um passo de conquistar o título do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Depois de garantir o acesso à Série A1 de 2027 e vencer o Itabirito por 3 a 1 no jogo de ida da final, o Cruz-Maltino decide a competição diante da torcida, em São Januário, no próximo domingo (20), às 11h (de Brasília). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico Rubens Franco destacou que a classificação para a elite nacional já ficou para trás e que o objetivo agora é terminar a temporada com a taça.

— No momento que a gente conseguiu a classificação para a A1, o próximo passo é buscar o título. Então, como a gente disse antes, o Vasco nunca deveria ter saído da A1. Já conquistamos essa situação de, em 2027, estar jogando a A1. E agora, depois que a gente conseguiu isso, é mirar o título — afirmou.

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Para o treinador, a dimensão do Vasco exige que a equipe mantenha uma postura competitiva mesmo depois de alcançar o principal objetivo inicial da temporada. O acesso, portanto, não mudou a ambição do grupo para a reta final da competição.

— O Vasco, como um clube grande, como um clube representativo no futebol feminino, ele sempre está buscando situações grandes. Então, a gente vai mirar o título — completou Rubens.

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Rubens Franco destaca respeito ao Itabirito

Apesar da vantagem construída no primeiro confronto, o técnico vascaíno não espera uma decisão simples. Rubens Franco lembrou que o Itabirito terminou a primeira fase logo atrás do Vasco na classificação geral e considera o adversário uma equipe de qualidade.

— Se tratando de final de campeonato, acho que não existe a questão do jogo tranquilo. Então, o Itabirito foi a equipe que ficou em segundo na colocação geral, muito próximo da gente em questão de classificação — explicou.

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O Vasco terminou a fase de grupos com apenas um ponto de vantagem sobre o adversário. No mata-mata, porém, a equipe carioca manteve o aproveitamento perfeito até aqui, com vitórias nas quartas de final, na semifinal e no primeiro jogo da decisão.

Rubens também chamou atenção para a atuação do Itabirito na partida de ida. Na avaliação do treinador, o Vasco teve um primeiro tempo consistente, mas encontrou mais dificuldades depois do intervalo.

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— É uma equipe muito bem treinada, é uma equipe com muita qualidade. É uma equipe que no segundo tempo trouxe muito desconforto para a nossa equipe. A gente conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom, mas, porém, no segundo tempo o Itabirito cresceu muito na partida — analisou.

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Vasco quer manter postura que marcou campanha

Com a possibilidade de administrar a vantagem de dois gols, o Vasco terá como desafio manter o comportamento apresentado ao longo da temporada. Rubens Franco reforçou que a equipe não pretende mudar sua identidade por causa do resultado obtido fora de casa.

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— A gente tem que levar da melhor maneira possível. A gente tem que levar muito a sério. Desde o primeiro minuto de jogo, desenvolver um bom jogo, desenvolver um jogo com muita intensidade, com muita entrega, não deixando de fortalecer os nossos comportamentos — afirmou.

O treinador também apontou quais características espera ver novamente na equipe durante os 90 minutos em São Januário.

— Ser uma equipe intensa, ser uma equipe agressiva, buscar o gol a todo momento. Então, a gente tem que continuar sendo o Vasco da Gama que a gente foi durante a competição inteira — destacou.

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Rubens Franco em estúdio do Vasco
Rubens Franco, técnico do Vasco Feminino (Foto: Igor Reis/Lance!)

Planejamento para a Série A1 já começou

Embora a decisão pelo título seja a prioridade neste momento, o Vasco já trabalha nos bastidores para a próxima temporada. Com o acesso garantido, a equipe terá pela frente uma competição de nível nacional mais alto em 2027.

Rubens Franco confirmou que o planejamento para os próximos passos já está em andamento, mas ressaltou que o trabalho acontece de maneira gradual para não tirar o foco da final.

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— Na realidade, como um clube grande, a gente está sempre com um passo à frente. Então, a gente já está pensando na estruturação para os próximos passos — contou.

Segundo o treinador, questões relacionadas à montagem e à estrutura da equipe já estão sendo tratadas pela gestão em conjunto com o clube.

— Porém, de uma forma mais gradual, porque o foco tem que ser a finalização da competição da melhor maneira possível. Trabalhar em cima da equipe adversária, as estratégias, fortalecer o nosso modelo de jogo — explicou.

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— As coisas já estão acontecendo, o pessoal da gestão já está indo atrás dessas situações, junto com o clube, para poder deixar tudo bem alinhado. Então, isso está caminhando, mas o foco principal é a decisão da competição do Campeonato Brasileiro — completou.

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Vasco decide o título em São Januário

Com a vitória por 3 a 1 no primeiro jogo, o Vasco chega ao confronto de volta com uma vantagem de dois gols para buscar o título da Série A2. A decisão acontece no próximo domingo (20), às 11h, em São Januário.

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Para Rubens Franco, entretanto, a margem construída em Itabirito não significa que o time possa diminuir a intensidade na partida decisiva.

— A gente tem que levar muito a sério. Desde o primeiro minuto de jogo, desenvolver um bom jogo, desenvolver um jogo com muita intensidade, com muita entrega — reforçou.

O técnico acredita que a manutenção da identidade apresentada durante toda a campanha será determinante para o Vasco transformar a vantagem em título.

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— Dessa maneira, eu acho que a gente tem grandes chances de conseguir um bom resultado, respeitando a equipe do Itabirito e concluir com chave de ouro, buscando o título da competição — finalizou.

Estádio São Januário
Estádio São Januário (Foto: Igor Reis/Lance!)

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