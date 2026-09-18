Vasco prepara resposta ao Flamengo por impasse no Maracanã

O Vasco prepara uma possível resposta ao Flamengo diante do impasse pelo uso do Maracanã. Caso não consiga utilizar o estádio nas partidas contra Palmeiras, pela Copa do Brasil, e Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino avalia não levar o clássico com o Rubro-Negro, marcado para 28 de outubro, ao palco. A partida terá mando vascaíno pelo Campeonato Brasileiro.

O clube já teve negado o pedido para enfrentar o Vitória, pela Copa do Brasil, no Maracanã. Agora, aguarda uma definição sobre a solicitação para receber o Palmeiras, na semifinal da competição. Na Sul-Americana, o Vasco pretende pedir o estádio para o confronto com o Boca Juniors, também pela semifinal.

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Diante desse cenário, o Cruz-Maltino considera alternativas para o clássico contra o Flamengo. De acordo com o O Globo, São Januário é uma das opções, enquanto Manaus também aparece no planejamento. Se o duelo for levado para a capital amazonense, o Vasco cogita destinar cerca de 90% dos ingressos à sua torcida e apenas 10% aos flamenguistas.

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Impasse pelo Maracanã

A disputa envolve um entendimento discutido em 2025 para os clássicos entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A proposta previa que os confrontos fossem realizados no Maracanã, com divisão igualitária da carga de ingressos e da receita de bilheteria.

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No primeiro turno deste Brasileirão, o Flamengo foi o mandante e disponibilizou o setor Sul aos vascaínos. Para o encontro do returno, a previsão seria inverter os lados: com o Vasco como mandante, os rubro-negros ficariam no setor Norte. O memorando, porém, não recebeu a assinatura do consórcio responsável pela administração do Maracanã. A ausência de formalização passou a ser um dos pontos do atual conflito entre o clube e a gestão do estádio.

O Vasco afirma ter registros de um compromisso para que o acordo fosse assinado e que o clube pudesse utilizar o Maracanã em partidas previstas para 2025 e 2026. O consórcio, por sua vez, já apontou a falta de assinatura como um dos motivos para não reconhecer o entendimento.

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Maracanã recebe Flamengo x Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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