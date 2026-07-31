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Sem Thiago Mendes, Vasco busca nova formação para o meio contra o Fluminense

Suspenso para o clássico, capitão obriga Pedro Emanuel a mexer novamente no setor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
31/07/2026 06:40
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Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ahtletico-PR
Thiago Mendes comemora gol marcado pelo Vasco contra o Ahtletico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Vasco terá de encontrar uma nova configuração para o meio-campo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense. O capitão Thiago Mendes está suspenso após ter sido expulso na última fase contra o Paysandu e será desfalque justamente no momento em que a equipe começava a dar os primeiros sinais de evolução no setor.

Na classificação sobre o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, Pedro Emanuel encontrou no segundo tempo uma formação que aumentou o rendimento ofensivo da equipe. A entrada de Jair permitiu que Thiago Mendes atuasse mais adiantado, participando da construção das jogadas e chegando mais próximo da área adversária. A mudança deu mais fluidez ao time e foi determinante para a primeira vitória do treinador no comando do Vasco. Agora, sem Thiago Mendes, Pedro Emanuel terá de buscar uma nova solução.

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Uma das opções passa pelo retorno de Barros ao time. O volante não enfrentou o Independiente Medellín por estar suspenso e pode assumir a função de primeiro homem de meio-campo. Ao seu lado, Jair aparece fortalecido após boas atuações desde o retorno da grave lesão no joelho. A terceira vaga ficaria entre Ramon Rique, que oferece mais intensidade e mobilidade, e Tchê Tchê, opção mais experiente.

Nesse cenário, sem a bola, Barros atuaria mais à frente da linha de zaga, enquanto Jair e Ramon Rique ou Tchê Tchê jogariam um pouco mais adiantados. Com a posse, porém, Jair recuaria para iniciar a construção das jogadas ao lado dos zagueiros, qualificando a saída da bola. É uma formação que tende a dar mais segurança defensiva e explorar transições rápidas.

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É possível também que Jair atue como esse primeiro homem de meio-campo o tempo todo. Com isso, Tchê Tchê e Ramon Rique atuariam mais à frente.

Jair tenta passe na partida entre Vasco e Mirassol
Jair em campo na partida entre Vasco e Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Outra possibilidade é Pedro Emanuel optar por um time com maior capacidade de controle da posse. Nesse modelo, Barros ou Jair fariam a função de primeiro volante, Tchê Tchê ou Ramon Rique atuariam como segundo homem de meio, e um meia de características mais ofensivas completaria o trio.

Rojas é o jogador de origem para exercer essa função, mas Nuno Moreira tem atuado com mais frequência centralizado desde a chegada do treinador. Apesar de ser mais impróvavel, Adson também surge como alternativa, já que em outras oportunidades desempenhou o papel de meia por dentro e teve bom rendimento.

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A indefinição acompanha o trabalho de Pedro Emanuel desde que assumiu o comando da equipe. Em quatro partidas, o treinador ainda não conseguiu repetir a formação do meio-campo.

Meios utilizados por Pedro Emanuel:

  1. Vitória: Barros, Thiago Mendes e Rojas;
  2. Independiente Medellín (ida): Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira;
  3. Mirassol: Barros, Tchê Tchê e Ramon Rique;
  4. Independiente Medellín (volta): Thiago Mendes, Tchê Tchê e Ramon Rique.

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Após a classificação sobre o Independiente Medellín, o treinador destacou justamente a falta de entrosamento entre os jogadores do setor e explicou que as constantes mudanças fazem parte do momento da equipe. Pedro Emanuel também garantiu que Jair está totalmente recuperado e sem qualquer restrição física.

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- Sobre o Jair, ele está completamente liberado de tudo. Pode jogar, tem feito isso e tem trabalhado muito bem nos treinos. Sobre o meio-campo, vou te fazer uma pergunta. Você está aqui há mais tempo do que eu. Quantas vezes esse meio jogou junto, com Thiago, Tchê Tchê e Ramon? Poucas vezes, certo? Eles se conhecem dos treinos, mas a ligação entre eles em jogo ainda não é tão fluida. Isso faz parte. É o risco que eu assumi.

A ausência de Thiago Mendes obriga Pedro Emanuel a promover mais uma mudança no setor que ainda busca estabilidade. A formação escolhida para enfrentar o Fluminense pode representar o primeiro passo na consolidação de um meio-campo que dê ao Vasco mais equilíbrio defensivo e qualidade na construção das jogadas.

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