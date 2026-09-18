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Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vasco e Coritiba se enfrentam dia 19 de setembro, às 20h30, pela 28ª rodada do Brasileirã

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
18/09/2026 20:10
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Brasileirão Série A 2026 - Vasco x Coritiba
Onde assistir ao vivo a partida entre Vasco e Coritiba pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Vasco e Coritiba se enfrentam neste sábado (19), às 20h30, em São Januário, pela 28ª rodada Brasileirão. O confronto será transmitido pela Amazon Prime Video.➡️ Clique para assistir Vasco x Coritiba no Prime Video com 30 dias grátis!

O Vasco busca aproveitar o mando de campo para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Coxa tenta se aproximar do G-6.

➡️ Técnico do Vasco projeta decisão do Brasileirão A2 Feminino: 'Não existe jogo tranquilo'

Ficha do jogo

VAS
CBA
Campeonato
Brasileirão Série A 2026
Data e Hora
19/09/2026, 20:30
Local
Estádio São Januário - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Árbitro
Braulio da Silva Machado (SC)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

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O Vasco chega ao duelo embalado, mas igualmente pressionado. A equipe de Pedro Emanuel vem de vitória por 2 a 0 diante do Santa Fe, pela Copa Sul-Americana, que resultou na classificação para a semifinal do torneio. Antes disso, o Cruz-Maltino também venceu o Grêmio por 2 a 1, pelo Brasileirão.

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Apesar da ótima campanha nas copas, o Vasco chega à rodada na 17ª posição, com 28 pontos em 26 partidas, e precisa de uma sequência positiva para deixar a zona de rebaixamento.

Já o Coritiba ocupa a oitava posição, com 38 pontos. A equipe perdeu apenas uma das últimas cinco partidas e tem o desmepenho como visitante a seu favor para o duelo deste final de semana.

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Prováveis escalações - Vasco x Coritiba

Provável escalação do Vasco da Gama (4-1-4-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Lucas Piton (Cuiabano); Thiago Mendes, Santiago Sosa e Alan Lescano (Cauan Barros); Andrés Gómez, Adson e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Jacy, Tiago Coser e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Richard; Joaquín Lavega, Josué e Pedro Rocha; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Fernando Seabra.

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Último Vasco x Coritiba em São Januário teve direito a goleada
Último Vasco x Coritiba em São Januário teve direito a goleada (Foto: Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
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