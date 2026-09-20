Neste domingo (20), o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a inteligência artificial cravou o placar do duelo. O time comandado por Renato Gaúcho busca a vitória em casa para tentar sair da zona de rebaixamento, enquanto a equipe de Abel Ferreira tenta se consolidar na vice-liderança do torneio.

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Confira a projeção do Gemini:

O Grêmio recebe o Palmeiras neste domingo (20), no Campeonato Brasileiro, em um duelo de opostos na tabela que promete intensidade do início ao fim. Enquanto o Tricolor Gaúcho tenta a vitória para sair da zona de rebaixamento, o Alviverde busca os três pontos para se consolidar na vice-liderança e seguir na cola do topo. Dentro de campo, a partida deve desenhar um choque claro de propostas: o time gaúcho tende a tomar as rédeas nos minutos iniciais, empurrado pelo apoio de sua torcida na Arena, apostando no ritmo ofensivo e nas transições rápidas pelas pontas. Por outro lado, o Palmeiras deve agir com paciência estratégica, sustentando a pressão com linhas compactas para desarmar no meio-campo e explorar os espaços em contra-ataques precisos. Em um duelo tático bastante disputado, a expectativa é de um jogo franco, com placar final de 1 a 1.

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Marlon Freitas, do Palmeiras, marcou no primeiro tunro contra o Grêmio (Foto: Alex Silva/Agencia Pixel Press/Folhapress)

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Após garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras retornou aos treinamentos nesta sexta-feira (18), na Academia de Futebol, e já deu início aos trabalhos para enfrentar o Grêmio, no domingo (20), às 11h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Equador seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. Os demais fizeram diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido em gramado.

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Para este confronto, o zagueiro Murilo está suspenso e, portanto, será baixa automática na partida. Gustavo Gómez, por sua vez, baixa da partida da Libertadores, estará entre os 11 titulares, provavelmente ao lado de Alexander Barboza e também Bruno Fuchs, caso a comissão técnica opte por manter aequipe com três zagueiros.

Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira, punido por suspensão pelo STJD, também não ficará no banco de reservas.

O Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com 56 pontos, um a menos que o líder Flamengo. Caso vença em Porto Alegre e o Rubro-Negro tropece diante do RB Bragantino, no Maracanã, o Verdão reassume a liderança do Brasileirão.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

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