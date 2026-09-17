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Vasco reaproxima ídolas que ajudaram a construir sua história no futebol feminino

Pretinha virou embaixadora da base, enquanto Meg estará em São Januário para acompanhar a final do Brasileiro A2

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 13:48
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Helena Pacheco, Leda, Cenira e Pretinha
Helena Pacheco, Leda, Cenira e Pretinha sendo homenageadas pelo Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O acesso à elite do futebol feminino brasileiro também representa um momento de reencontro para o Vasco. Em 2026, o clube passou a aproximar novamente personagens que tiveram papel importante na construção de sua história na modalidade, com antigas jogadoras voltando a São Januário e acompanhando de perto o momento vivido pelas novas gerações.

A movimentação reúne atletas de diferentes épocas. Nomes como Pretinha, Meg, Leda, Fanta, Sissi, Cenira e Marisa fazem parte da trajetória vascaína no futebol feminino. A lista ainda conta com Marta, revelada pelo clube, e Angelina, formada em São Januário e atualmente capitã da Seleção Brasileira.

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O Vasco tem registros da prática do futebol feminino desde 1923. A modalidade ganhou ainda mais destaque no clube na década de 1990, período em que a equipe conquistou quatro títulos brasileiros e contou com jogadoras que posteriormente se tornaram referências no cenário nacional e internacional.

Pretinha se aproxima das novas gerações

Uma das principais personagens desse período, Pretinha voltou a ter participação mais próxima no dia a dia do futebol feminino vascaíno. A ex-jogadora foi nomeada embaixadora do Crias da Colina, projeto de formação de atletas do clube, e passou a acompanhar a rotina das categorias de base e também os jogos da equipe profissional.

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A presença da ex-atleta também representa uma ligação direta entre diferentes momentos da história do Vasco. Pretinha defendeu o clube durante anos e agora acompanha de perto jogadoras que estão iniciando suas trajetórias com a camisa cruz-maltina.

— Todo mundo sabe o que o Vasco representa na minha vida, o quanto o clube foi importante para mim. Foram muitos anos vestindo essa camisa e vivendo momentos inesquecíveis aqui dentro. Eu sinto que estou representando todas as atletas que ajudaram a construir a história do Vasco no futebol feminino. Muitas jogadoras passaram por aqui, lutaram, deixaram seu legado e contribuíram para que o Vasco chegasse até aqui — afirmou Pretinha.

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Pretinha ao lado de Juh Morais e Vilmara
Pretinha ao lado de Juh Morais e Vilmara, capitãs do Vasco Feminino (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

História passou a fazer parte da formação

O movimento de aproximação com as antigas jogadoras também chegou às próprias atletas que estão no clube atualmente. Em 2026, o Vasco passou a entregar um Welcome Kit específico para o futebol feminino, com informações sobre a trajetória da modalidade, os títulos conquistados e algumas das jogadoras que ajudaram a construir esse caminho.

A iniciativa faz com que as atletas das novas gerações tenham contato com personagens que marcaram diferentes períodos do futebol feminino vascaíno, especialmente em um ano no qual a equipe conquistou o acesso à elite nacional.

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Meg retorna a São Januário para final

A próxima reunião entre passado e presente acontecerá na decisão do Campeonato Brasileiro A2. Meg, goleira histórica do Vasco, estará em São Januário para acompanhar a final a convite da Sportingbet, patrocinadora máster do futebol feminino do clube.

A ex-goleira retorna ao Rio de Janeiro depois de um longo período e terá a oportunidade de acompanhar de perto a equipe que busca fechar a temporada em um momento importante para a modalidade no Vasco.

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— Eu sou vascaína e sei o que é vestir essa camisa e carregar todo o peso e história do Vasco. Fico muito feliz em ver o Vasco vivendo esse momento tão bom no Feminino. Estou sempre vendo e torcendo pelas meninas. Vai ser muita emoção estar novamente em São Januário, ainda mais num dia que tem tudo para ser histórico — afirmou Meg.

O reencontro de Meg com o estádio e a presença cada vez mais frequente de nomes históricos próximos às equipes atuais colocam diferentes gerações do futebol feminino vascaíno no mesmo cenário. Para um clube que voltou a alcançar a elite nacional, a história das antigas ídolas passa a dividir espaço com as jogadoras responsáveis pelo novo capítulo da modalidade.

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Meg Pioresan ex-goleira
Meg Pioresan ex-goleira do Vasco (Foto: Reprodução)

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