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Vasco faz história com recorde de público no futebol feminino do Rio

Vasco conquistou o título do Brasileirão Série A2 Feminino sobre o Itabirito

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 15:37
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O Vasco conquistou o título do Brasileirão A2 Feminino neste domingo (20), mas a decisão contra o Itabirito também ficou marcada pelo público em São Januário. 8.004 torcedores estiveram presentes no estádio, estabelecendo o maior público da história do futebol feminino entre clubes do Rio de Janeiro.

O Vasco chegou à final com vantagem de 3 a 1, construída no jogo de ida, em Minas Gerais. Na volta, perdeu por 2 a 1, mas garantiu o título com o placar agregado de 4 a 3.

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➡️Vasco perde em São Januário, mas conquista o Brasileirão A2 Feminino

A presença da torcida foi destacada pelo técnico Rubens Franco após a partida. Para o treinador, o apoio nas arquibancadas teve importância durante a decisão.

— Isso significa que a torcida compra a ideia. O Vasco sempre, desde o início da história do clube, é um clube que sempre busca fomentar todos os desportos, né? Então, que seja assim com o futebol feminino também. Que eles nos ajudem, nos fortaleçam, que a torcida venha, compareça, dê essa energia positiva que deu aí para as atletas, que eu tenho a certeza de que isso foi um ponto-chave também para a gente melhorar a nossa energia para o segundo tempo e desempenhar da melhor maneira possível para dar o título e comemorar junto com eles — disse o treinador.

Vasco x Itabirito
Torcida do Vasco presente em São Januário para a final do Brasileirão Série A2 Feminino (Foto: Igor Reis/Lance!)

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Como foi Vasco x Itabirito

No início do jogo, em uma saída errada da goleira Maria Alice, do Vasco, o Itabirito recuperou a bola e Bruna Marques recebeu sozinha, só empurrando para dentro para abrir o placar em São Januário e deixar o agregado em 3 a 2 para o Vasco. O Vasco tentou reagir minutos depois, em um contra-ataque de Lourdes que terminou em uma bela defesa de Karen Hipólito. O gol deu confiança para o Itabirito, que passou a ter um volume maior de ataques perigosos, exigindo boas defesas da goleira vascaína e até acertando o travessão. Do meio para o final da primeira etapa, a partida voltou a ficar mais equilibrada, com o Vasco mantendo a posse e tentando algumas ações, mas sem levar muito perigo ao gol do Itabirito.

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Na segunda etapa, o roteiro se repetiu, mas dessa vez Luana Rodrigues marcou um golaço no ângulo, acabando com a vantagem construída pelo Vasco no jogo de ida e deixando o placar em 2 a 0 e o agregado em 3 a 3. A pressão passou para o lado do time da casa, mas o Vasco voltou a pressionar e controlar as ações do jogo, sem conseguir furar o bloqueio da defesa do Itabirito. Até que, aos 35 minutos, Arce recebeu pela esquerda e ajeitou em profundidade para Ju Santos, que chegou batendo de primeira no canto e diminuiu para o Vasco em São Januário, colocando o Cruz-Maltino novamente à frente no agregado da final. A partir daí, o Vasco passou a administrar o tempo até o fim. Com as duas equipes muito cansadas, ficou difícil para o Itabirito buscar uma reação na reta final.

Ju Santos chutando
Ju Santos marcou o gol do título em São Januário (Foto: Divulgação)

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