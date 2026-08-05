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Pedro Emanuel tem histórico vencedor em mata-matas e pode ser trunfo do Vasco na Copa do Brasil

Técnico português conquistou os quatro títulos da carreira em competições eliminatórias

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 08:30
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Pedro Emanuel observa treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa
Pedro Emanuel durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco entra em campo nesta quarta-feira (5), contra o Fluminense, em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Para o clássico decisivo, o Cruz-Maltino aposta em um trunfo que vai além das quatro linhas: o histórico de Pedro Emanuel em competições mata-mata.

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Em seu sexto jogo à frente da equipe, o treinador português carrega um retrospecto expressivo nesse formato de disputa. Os quatro títulos conquistados ao longo da carreira foram obtidos em torneios eliminatórios, o que reforça a experiência do comandante em confrontos decisivos.

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Título inesperado em Portugal

O primeiro — e provavelmente mais marcante — título de Pedro Emanuel veio logo em sua estreia como treinador principal de uma equipe profissional. Na temporada 2011/12, ele comandou a Académica na conquista da Taça de Portugal, encerrando um jejum de 73 anos sem títulos nacionais e garantindo apenas a segunda taça da história do clube de Coimbra.

A campanha começou com goleada por 4 a 0 sobre o Oriental e ganhou contornos históricos na fase seguinte, quando a Académica eliminou o poderoso Porto, então campeão português, com uma vitória por 3 a 0 em casa.

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Depois, o time superou o Leixões por 2 a 1, venceu o Desportivo das Aves por 1 a 0 nas quartas de final e eliminou a Oliveirense nas semifinais, com triunfo por 1 a 0 fora de casa e empate por 2 a 2 na volta.

Na grande decisão, disputada no Estádio Nacional do Jamor, a Académica derrotou o Sporting por 1 a 0. O gol do título foi marcado logo aos quatro minutos por Marinho, após cruzamento de Diogo Valente.

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Pedro Emanuel passa orientações do banco de reservas do Académica
Pedro Emanuel passa orientações do banco de reservas do Académica (Foto: Reprodução)

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Conquistas no Chipre

Depois da conquista histórica em Portugal, Pedro Emanuel voltou a levantar troféus no futebol cipriota. No comando do Apollon Limassol, conquistou a Taça do Chipre na temporada 2015/16, encerrando a campanha com vitória sobre o Omonia na final e garantindo ao clube mais um título nacional e uma vaga nas competições europeias.

O bom trabalho teve continuidade no início da temporada 2016/17. Sob o comando do treinador português, o Apollon conquistou a Supertaça do Chipre ao derrotar o APOEL, campeão nacional, na decisão.

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Apesar de deixar o clube durante aquela temporada, Pedro Emanuel encerrou sua passagem pelo Apollon com dois troféus conquistados em pouco mais de um ano de trabalho.

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Consagração na Arábia Saudita

Na temporada 2018/19, o português alcançou outro marco importante da carreira ao conquistar a Copa do Rei da Arábia Saudita com o Al-Taawoun. Na final, sua equipe venceu o Al-Ittihad por 2 a 1 e levantou o primeiro grande título nacional da história do clube. A campanha consolidou Pedro Emanuel no futebol do Oriente Médio e garantiu ao Al-Taawoun uma vaga na Liga dos Campeões da AFC.

Pedro Emanuel de blazer e camisa social em jogo do Vasco
Pedro Emanuel no comando do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Experiência para o clássico decisivo

Agora no Vasco, Pedro Emanuel tenta repetir o sucesso em confrontos eliminatórios. Após conquistar sua primeira vitória no comando cruz-maltino diante do Independiente Medellín e garantir a classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o treinador terá pela frente um clássico que pode representar o retorno do Vasco às quartas de final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo.

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Copa do Brasil terá clássico como confronto decisivo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

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