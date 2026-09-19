Veja as chances do Vasco de rebaixamento, Sul-Americana e Libertadores no Brasileirão
Cruz-Maltino ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Coritiba neste sábado (19)
O Vasco vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro. Atualmente na 17ª colocação, com 28 pontos, o Cruz-Maltino busca uma reação na competição e terá pela frente o Coritiba neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), em São Januário.
Uma vitória pode ser importante para a equipe deixar a zona de rebaixamento antes da pausa para a Data Fifa. Além da posição na tabela, os números de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram o cenário enfrentado pelo clube na reta final da competição.
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De acordo com o levantamento, o Vasco tem 37% de chance de ser rebaixado para a Série B. A equipe aparece entre os clubes com maior risco de queda no campeonato.
Nas projeções para as competições continentais, as possibilidades são menores. O Cruz-Maltino tem 10,3% de chance de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e apenas 0,076% de chance de terminar o Brasileirão no G-5 e garantir classificação para a Libertadores.
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Vasco está entre os clubes com maior risco de queda
Segundo o estudo da UFMG, o Vasco aparece atualmente com a quinta maior probabilidade de rebaixamento. À frente do Cruz-Maltino estão Chapecoense, Remo, Internacional e Grêmio.
As projeções são:
- Chapecoense: 99%
- Remo: 89%
- Internacional: 55,6%
- Grêmio: 54,5%
- Vasco: 37%
Apesar de o Grêmio estar à frente do Vasco na classificação, o Cruz-Maltino tem um jogo a menos no campeonato. A partida pendente é justamente contra a Chapecoense, o que influencia as projeções matemáticas de cada equipe.
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Com a possibilidade de somar pontos no jogo atrasado e na sequência restante do campeonato, o Vasco ainda tem margem para modificar o cenário projetado pelo estudo. O primeiro objetivo, porém, é deixar o Z-4 e ganhar fôlego na luta pela permanência na Série A.
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