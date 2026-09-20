Quase três quartos dos gols do Vasco de Pedro Emanuel têm participação de estrangeiros
Dos 27 gols marcados pelo Cruz-Maltino desde a chegada do treinador, 20 tiveram um jogador estrangeiro
Os cinco gols da goleada do Vasco sobre o Coritiba tiveram algo em comum: todos contaram com participação direta de jogadores estrangeiros. O cenário tem sido frequente desde a chegada do técnico Pedro Emanuel ao Cruz-Maltino.
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Segundo dados do Sofascore, dos 27 gols marcados pelo Vasco desde que o treinador português assumiu o comando da equipe, 20 tiveram participação direta de um estrangeiro, seja como autor do gol ou responsável pela assistência. O número representa 74,1% do total, ou seja, quase três quartos dos gols da equipe no período.
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A presença estrangeira é tão forte no elenco que Pedro Emanuel tem precisado, inclusive, escolher quais jogadores deixar fora das partidas do Campeonato Brasileiro. A competição permite a relação de nove estrangeiros por partida, enquanto o Vasco conta atualmente com onze jogadores estrangeiros no elenco ativo: Carlos Cuesta, Alan Saldivia, Puma Rodríguez, Sosa, Alan Lescano, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli, Marino, Nuno Moreira e Colidio.
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Um dos destaques do Vasco sob o comando de Pedro Emanuel é justamente um dos reforços estrangeiros contratados na última janela. Facundo Colidio, que chegou do River Plate, já soma dois gols e três assistências em oito jogos pelo Cruz-Maltino e foi o responsável por abrir o placar na goleada sobre o Coritiba.
Na temporada, os estrangeiros também aparecem entre os principais responsáveis pelas participações em gols do Vasco. Andrés Gómez lidera o ranking, com oito gols e cinco assistências, seguido por Puma Rodríguez, que soma sete gols e sete assistências.
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