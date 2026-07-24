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Vasco x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

As duas equipes lutam para sair da zona do rebaixamento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 14:28
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Vasco e Mirassol se enfrentam neste sábado em São Januário
Vasco e Mirassol se enfrentam neste sábado em São Januário (Foto: Arte Lance!)

O Vasco recebe o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).

➡️ Vasco mantém estratégia no mercado, mas enfrenta dificuldades para fechar reforços

Ficha do jogo

Escudo-VASCO
VAS
Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
20ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 25 de julho de 2026
Local
São Januário
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Onde assistir
CazéTV, Record e Premiere

Como chegam Vasco x Mirassol?

A partida coloca frente a frente dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. O Vasco abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos. Logo atrás aparece o Mirassol, em 18º lugar, com 19, apenas um a menos que o Cruz-Maltino.

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O Vasco chega pressionado para o confronto. Em busca de deixar o Z-4, o técnico Pedro Emanuel tenta conquistar sua primeira vitória no comando da equipe. Desde que assumiu o cargo, o treinador soma dois jogos, com um empate e uma derrota.

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Do outro lado, o Mirassol, comandado por Rafael Guanaes, chega embalado após vencer o Grêmio por 2 a 1 na retomada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa do Mundo. Para o duelo, o zagueiro Willian Machado retorna à equipe após cumprir suspensão na rodada anterior.

Nuno Moreira conduz a bola na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol
Nuno Moreira na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

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Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Spinelli (Brenner).

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Provável escalação do Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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