Vasco x Mirassol: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
As duas equipes lutam para sair da zona do rebaixamento
O Vasco recebe o Mirassol neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
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Ficha do jogo
Como chegam Vasco x Mirassol?
A partida coloca frente a frente dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. O Vasco abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 20 pontos. Logo atrás aparece o Mirassol, em 18º lugar, com 19, apenas um a menos que o Cruz-Maltino.
O Vasco chega pressionado para o confronto. Em busca de deixar o Z-4, o técnico Pedro Emanuel tenta conquistar sua primeira vitória no comando da equipe. Desde que assumiu o cargo, o treinador soma dois jogos, com um empate e uma derrota.
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Do outro lado, o Mirassol, comandado por Rafael Guanaes, chega embalado após vencer o Grêmio por 2 a 1 na retomada do Campeonato Brasileiro, depois da pausa para a Copa do Mundo. Para o duelo, o zagueiro Willian Machado retorna à equipe após cumprir suspensão na rodada anterior.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO - 19ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 25 de julho de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: RecordTV (TV aberta), Cazé TV (Streamig) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Spinelli (Brenner).
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Provável escalação do Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos.
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