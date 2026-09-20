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AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina em busca da vaga por LA 2028

Equipes entram em quadra as 10h (de Brasília) na decisão do Campeonato continental

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 08:51
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)
Brasil x Venezuela no Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

A Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra neste domingo (20) para o último compromisso no Campeonato Sul-Americano. Às 10h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil enfrenta a Argentina em um confronto que vale o título continental e a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Flávio e Judson (centrais), Adriano e Lucarelli (ponteiros) e Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.

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PRÉ JOGO:

  • O maracanãzinho é verde e amarelo! Hino brasileiro ecoa no estádio antes da partida
Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Hino brasileiro ecoando no Maracanãzinho (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
  • 9:39- Zecaré, mascote do vôlei brasileiro, forma fila para distribuir autógrafos e tirar fotos com crianças de um projeto social
Zecaré, mascote do vôlei, no Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga;Lance!)
Zecaré, mascote do vôlei, no Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga;Lance!)
  1. 9:35- Começou o aquecimento com bola!
Aquecimento com bola Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga;Lance!)
Aquecimento com bola Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga;Lance!)
  • 9:30- Faltam 30 minutos! Equipes estão aquecendo antes do confronto
Jogadores aquecem antes de Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Jogadores aquecem antes de Brasil x Argentina (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
  • 9:05- Momentos de descontração! Jogadores do Brasil brincam de altinha antes do início do aquecimento.
Jogadores do Brasil brincam de altinha antes do início do aquecimento.
Jogadores do Brasil brincam de altinha antes do início do aquecimento. (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
  • 8:50- Torcedores chegando no Maracanãzinho para a decisão
Torcedores chegando para a decisão (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)
Torcedores chegando para a decisão (Foto: Guilherme Veiga; Lance!)

➡️ Vôlei: Cachopa revela autocobrança para clássico contra a Argentina

➡️ Brasil x Argentina: retrospecto pesa antes de 'final' por LA 2028

O time comandado por Bernardinho chega ao clássico com 100% de aproveitamento. O Brasil venceu Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela por 3 sets a 0 e soma 15 pontos, na liderança do Sul-Americano antes da rodada decisiva. A Argentina, por sua vez, também chega invicta ao confronto. O duelo no Maracanãzinho coloca frente a frente as duas principais campanhas da competição e define o campeão sul-americano, além da equipe que ficará com a vaga olímpica em disputa.

Após o clássico, Venezuela e Colômbia se enfrentam às 16h (de Brasília), no último jogo do Campeonato Sul-Americano.

Tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano

    1.
  1. Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
    2. 2.
  2. Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
    3. 3.
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
    4. 4.
  4. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
    5. 5.
  5. Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
Perfilados, jogadores da Seleção Brasileira cantam Hino Nacional antes de Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei masculino
Jogadores da Seleção Brasileira cantam hino antes de jogo do Sul-Americano de vôlei masculino (Foto: Maurício Val/Fotoclic/CBV)

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