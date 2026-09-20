AO VIVO: Acompanhe Brasil x Argentina em busca da vaga por LA 2028
Equipes entram em quadra as 10h (de Brasília) na decisão do Campeonato continental
A Seleção Brasileira masculina de vôlei entra em quadra neste domingo (20) para o último compromisso no Campeonato Sul-Americano. Às 10h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, o Brasil enfrenta a Argentina em um confronto que vale o título continental e a vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Escalação do Brasil: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Flávio e Judson (centrais), Adriano e Lucarelli (ponteiros) e Maique (líbero). Técnico: Bernardinho.
PRÉ JOGO:
- O maracanãzinho é verde e amarelo! Hino brasileiro ecoa no estádio antes da partida
- 9:39- Zecaré, mascote do vôlei brasileiro, forma fila para distribuir autógrafos e tirar fotos com crianças de um projeto social
- 9:35- Começou o aquecimento com bola!
- 9:30- Faltam 30 minutos! Equipes estão aquecendo antes do confronto
- 9:05- Momentos de descontração! Jogadores do Brasil brincam de altinha antes do início do aquecimento.
- 8:50- Torcedores chegando no Maracanãzinho para a decisão
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O time comandado por Bernardinho chega ao clássico com 100% de aproveitamento. O Brasil venceu Chile, Bolívia, Colômbia e Venezuela por 3 sets a 0 e soma 15 pontos, na liderança do Sul-Americano antes da rodada decisiva. A Argentina, por sua vez, também chega invicta ao confronto. O duelo no Maracanãzinho coloca frente a frente as duas principais campanhas da competição e define o campeão sul-americano, além da equipe que ficará com a vaga olímpica em disputa.
Após o clássico, Venezuela e Colômbia se enfrentam às 16h (de Brasília), no último jogo do Campeonato Sul-Americano.
Tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano
- Brasil 3 x 0 Chile (25/23, 25/16 e 25/21)
- Brasil 3 x 0 Bolívia (25/18, 25/13 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/23, 25/14 e 25/16)
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/19, 25/14 e 25/19)
- Brasil x Argentina - domingo (20), às 12h (de Brasília)
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