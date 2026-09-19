Com estreia no time titular, Vasco está escalado para enfrentar o Coritiba
Cruz-Maltino recebe o Coxa pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
O Vasco está escalado para enfrentar o Coritiba neste sábado, às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta para deixar a zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino vai com força máxima para o confronto diante do Coxa.
➡️ Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações
Depois de poupar alguns titulares na partida contra o Santa Fe, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (14), o técnico Pedro Emanuel volta a utilizar seus principais jogadores no Campeonato Brasileiro. O treinador já deixou clara a prioridade de tirar o Vasco do Z-4 e afastar o time da zona de rebaixamento.
No entanto, o Vasco terá três desfalques. Barros, que seria titular contra o Santa Fe, sentiu dores no quadril durante o aquecimento e precisou ser substituído por Sosa antes do início do jogo. Outro jogador que fica fora é Cuesta. O zagueiro, que vinha sendo titular, teve uma lesão na coxa detectada em exame e será substituído por Saldívia.
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No meio-campo, Tchê Tchê também desfalca a equipe. O volante cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, o argentino Alan Lescano ganha uma oportunidade entre os titulares.
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O Vasco está escalado com Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X CORITIBA
BRASILEIRÃO - 28ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (19), às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Amazon Prime
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Renan Aguiar da Costa (CE)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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