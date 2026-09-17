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Vasco encaminha renovação de Ramon Rique e negocia novo vínculo com Jair

Revelação do Cruz-Maltino na temporada vai renovar até 2030

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
17/09/2026 16:01
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Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Ramon Rique em ação em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco trabalha para renovar o contrato de dois jogadores do meio-campo do elenco. O primeiro caso, já praticamente acertado, é o da revelação cruz-maltina da temporada, Ramon Rique. O jogador, de apenas 18 anos, ganhou espaço no time profissional ao longo do ano e já soma 20 jogos e duas assistências.

O atual vínculo de Ramon Rique com o clube vai até o fim de 2029. A ideia é estender o contrato até o final de 2030, além de conceder uma valorização salarial ao jovem.

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➡️ Admar Lopes sobre negociação entre Vasco e Richarlison: 'Tentamos de tudo'

Outro jogador que o Vasco tenta manter é o volante Jair, que tem contrato com o clube até o fim desta temporada. Durante a coletiva desta quinta-feira (18), o diretor de futebol cruz-maltino, Admar Lopes, explicou que o jogador possuía uma cláusula de renovação automática, mas que ela não poderá ser acionada em razão da lesão sofrida pelo atleta.

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Diante disso, o Vasco iniciou uma nova negociação para tentar garantir a permanência do volante. Segundo Admar, Jair também deseja continuar no clube, e a expectativa é de que a situação seja definida nas próximas semanas.

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— Ele estava no caminho, no pós-Copa do Mundo, a cumprir essa meta. Mas, quando ele se machuca, nós percebemos que pode haver o risco de ele não cumpri-la. Como nós queremos muito contar com o Jair, começamos a fazer uma negociação, que está em curso neste momento. Nós fizemos uma oferta há um, dois dias ao staff dele, e ele ficou de devolver. Mas eu tenho falado bastante com o jogador enquanto fazemos isso. A vontade do Jair é continuar, e a vontade do Vasco é que o Jair continue — afirmou Admar Lopes.

Jair em campo em Gremio x Vasco
Jair em campo em Gremio x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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