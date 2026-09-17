O Vasco trabalha para renovar o contrato de dois jogadores do meio-campo do elenco. O primeiro caso, já praticamente acertado, é o da revelação cruz-maltina da temporada, Ramon Rique. O jogador, de apenas 18 anos, ganhou espaço no time profissional ao longo do ano e já soma 20 jogos e duas assistências.

O atual vínculo de Ramon Rique com o clube vai até o fim de 2029. A ideia é estender o contrato até o final de 2030, além de conceder uma valorização salarial ao jovem.

continua após a publicidade

➡️ Admar Lopes sobre negociação entre Vasco e Richarlison: 'Tentamos de tudo'

Outro jogador que o Vasco tenta manter é o volante Jair, que tem contrato com o clube até o fim desta temporada. Durante a coletiva desta quinta-feira (18), o diretor de futebol cruz-maltino, Admar Lopes, explicou que o jogador possuía uma cláusula de renovação automática, mas que ela não poderá ser acionada em razão da lesão sofrida pelo atleta.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Diante disso, o Vasco iniciou uma nova negociação para tentar garantir a permanência do volante. Segundo Admar, Jair também deseja continuar no clube, e a expectativa é de que a situação seja definida nas próximas semanas.

continua após a publicidade

— Ele estava no caminho, no pós-Copa do Mundo, a cumprir essa meta. Mas, quando ele se machuca, nós percebemos que pode haver o risco de ele não cumpri-la. Como nós queremos muito contar com o Jair, começamos a fazer uma negociação, que está em curso neste momento. Nós fizemos uma oferta há um, dois dias ao staff dele, e ele ficou de devolver. Mas eu tenho falado bastante com o jogador enquanto fazemos isso. A vontade do Jair é continuar, e a vontade do Vasco é que o Jair continue — afirmou Admar Lopes.

Jair em campo em Gremio x Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.