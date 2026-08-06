Quanto o Vasco recebeu de premiação com a classificação na Copa do Brasil? Cruz-Maltino superou o Fluminense nas oitavas de final

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, nesta quarta-feira (5), no Maracanã, o Vasco garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e também reforçou os cofres do clube. Pela classificação, o Cruz-Maltino receberá R$ 4 milhões em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O valor é destinado a cada um dos oito clubes que avançam às quartas de final da competição, independentemente da divisão nacional em que disputam. O Vasco se junta a Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Atlético-MG e Santos entre os classificados, enquanto as duas vagas restantes ainda serão definidas.

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A Copa do Brasil de 2026 distribuirá cerca de R$ 500 milhões em premiações ao longo de todas as fases. No atual formato, a competição reúne 126 equipes de todo o país.

Caso siga avançando, o Vasco poderá aumentar significativamente a arrecadação. Os semifinalistas recebem mais R$ 9 milhões. O vice-campeão garante R$ 34 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 78 milhões pela decisão. Somando todas as cotas desde a terceira fase, um clube da Série A pode faturar até R$ 96 milhões com a conquista do torneio.

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Jair na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Premiação da Copa do Brasil 2026

Terceira fase: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Oitavas de final: R$ 2 milhões

R$ 2 milhões Quartas de final: R$ 4 milhões

R$ 4 milhões Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

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Desde 2025, a CBF ampliou significativamente a premiação da Copa do Brasil. Na edição passada, o Corinthians recebeu R$ 97,79 milhões pelo título. Em 2026, o campeão poderá alcançar uma premiação total de aproximadamente R$ 96 milhões, consolidando o torneio como o mais rentável do futebol brasileiro em termos de premiação.

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