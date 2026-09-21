Há dez anos sem levantar uma taça de campeão, o Vasco tem renovado a esperança da torcida pelo fim do longo e incômodo jejum ao assegurar vaga nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Com o desafio de conciliar as duas competições com chances reais de título com o Campeonato Brasileiro, com risco de rebaixamento estimado em 21%, o Cruz-Maltino terá uma verdadeira maratona após a Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

Ao lado de Palmeiras e Atlético-MG, o Vasco é uma das três equipes brasileiras vivas nas três competições. Com o impacto imediato dos reforços recém-chegados nas últimas rodadas da Série A, o Vasco não poderá contar apenas com Colidio na Sul-Americana por conta de um erro administrativo do River Plate (ARG). Para o Brasileirão e Copa do Brasil, todos os reforços estão à disposição do técnico Pedro Emanuel.

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Campeonato Brasileiro

A implacável goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, pode ter marcado a virada de chave definitiva do Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro meses, a equipe cruz-maltina terminou uma rodada fora do Z-4, beneficiado pelo empate do Grêmio, concorrente direto na luta contra a degola, com o Palmeiras, em Porto Alegre. Em evolução, o Vasco deu uma resposta imediata à torcida após a chegada dos reforços que aumentaram o leque de opções de Pedro Emanuel.

Depois do volante Sosa, ex-Racing (ARG) e do atacante Colidio, ex-River Plate (ARG), o também argentino Lescano, ex-Argentinos Juniors (ARG) e o atacante Bruno Duarte causaram uma boa impressão na goleada sobre o Coxa, com direito a gols. Dos reforços contratados na última janela, apenas o zagueiro Gabriel Pereira, ex- Copenhague (DIN) ainda não estreou.

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Fora da zona de rebaixamento, o Vasco ainda não exorcizou o fantasma da Série B, pois ainda tem 21% de chance de queda, mas tem mais dez rodadas para garantir sua continuidade na elite em 2027, incluindo os clássicos com Botafogo e Flamengo, líder da competição, e adversários diretos na parte debaixo da tabela, como Internacional e Remo.

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Copa Sul-Americana

De volta à semifinal de uma competição continental após 15 anos, o Vasco tem o Boca Juniors (ARG) como adversário na Copa Sul-Americana. O passaporte foi carimbado com a vitória por 2 a 0 sobre o Independiente Santa Fe (COL), em São Januário, o Cruz-Maltino decidirá a vaga para a sonhada final diante de sua torcida no dia 20 de outubro, mas o palco ainda não está definido.

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Apesar do desejo de disputar a semifinal em São Januário, o estádio não poderá receber o confronto por uma exigência do regulamento da Conmebol. A partir das semifinais, os estádios utilizados na competição precisam ter capacidade mínima de 30 mil torcedores. Atualmente, São Januário tem capacidade autorizada para 20.419 pessoas, de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela Polícia Militar.

No Rio de Janeiro, apenas dois estádios possuem capacidade suficiente para receber uma partida dessa fase da Sul-Americana: o Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores, e o Nilton Santos, que comporta 46.831 pessoas. O Maracanã é o plano A da diretoria do Vasco, que tem acumulado negativas de Flamengo e Fluminense, responsáveis pela gestão do estádio, e também do CEO do Maracanã, Fred Nantes. O Cruz-Maltino espera uma solução definitiva com antecedência à data do decisivo confronto com o Boca Juniors.

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Copa do Brasil

Vasco x Palmeiras pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em de São Januario (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

O torcedor vascaíno ainda lembra com tristeza o vice-campeonato da Copa do Brasil na decisão com o Corinthians. Na semifinal deste ano, o Vasco terá o Palmeiras pelo caminho para voltar à final. Com um prêmio de R$ 78 milhões em jogo para o campeão, a despedida na semifinal garante o cheque de R$ 9 milhões.

Reforçado, o Vasco promete fazer jogo duro, como aconteceu na vitória, de virada, por 2 a 1, sobre o adversário paulista, em São Januário, no primeiro turno do Brasileirão. O confronto no returno foi preocupante, mas deixou lições na derrota por 4 a 1. Depois de um primeiro tempo equilibrado e com as melhores chances para abrir o placar, o Vasco pagou um alto preço pela falta de eficácia e foi atropelado depois do intervalo. Com novas peças, caberá a Pedro Emanuel consolidar a evolução do Vasco para garantir um fim de temporada bem feliz para a imensa torcida vascaína.

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