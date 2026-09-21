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Copa do Brasil terá aumento de premiação, mas parte do valor terá destino obrigatório

Cota fixa será destinada ao pagamento de dívidas e melhoria de infraestrutura

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 17:02
Atualizado há 1 hora
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Premiação Copa do Brasil
Copa do Brasil vai reforçar ainda mais os cofres dos clubes (Arte: Lance!)

A partir do próximo ano, a Copa do Brasil passará a ser ainda mais rentável aos clubes. Após mudar o modelo de transmissão e fechar contratos que somam mais de R$ 4 bilhões para o próximo quadriênio, a CBF decidiu ampliar a premiação aos clubes participantes. Os valores que serão acrescidos, porém, deverão ser obrigatoriamente destinados ao pagamento de dívidas ou melhoria de infraestrutura.

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A partir de 2027, a premiação será dividida de duas formas. Aquela por desempenho esportivo, chamada de "cota por fase" e que aumenta conforme os clubes vão avançando na competição, irá se manter inalterada. E as agremiações poderão dar o destino que bem entenderem a ela.

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Mas a CBF irá criar também uma cota fixa aos clubes das Séries A e B. Os valores ainda não foram definidos, mas a forma como eles serão utilizados, sim.

A nova premiação deverá ser destinada para o pagamento de dívidas em atraso, seja com outros clubes, seja com obrigações tributárias ou trabalhistas. Já os clubes que não tiverem passivos financeiros deverão utilizar o dinheiro para melhorar a infraestrutura.

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A intenção da CBF ao definir uma destinação obrigatória à nova cota de premiação é evitar que o dinheiro acaba servindo para ampliar o "bicho" dos jogadores, como já acontece atualmente, ou que seja utilizada para gastos com novas contratações, que no futebol brasileiro em geral tem sido ponto de partida para a criação de novas dívidas.

Os valores das cotas fixas e da premiação por fase ainda serão definidos pela CBF.

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