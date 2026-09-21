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Vasco engrena com reforços e vive virada de chave no ano

Goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba confirma ascensão e impacto dos reforços

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/09/2026 17:15
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Pedro Emanuel e comissão técnica do Vasco durante jogo com o Grêmio
(Foto: Donaldo Hadlich / Código 19 / Folhapress)

A goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário, marcou a saída do Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão após quatro meses. O resultado, que coincidiu com o empate do Grêmio diante do Palmeiras na 28ª rodada, não foi um evento isolado. Trata-se do ponto de maturação de um processo de reformulação iniciado no modelo de jogo e consolidado na última janela de transferências.

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Pedro Emanuel, técnico do Vasco, durante jogo com o Grêmio
Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco reduziu a média de gols sofridos e alcançou 57,9% de aproveitamento na temporada (Foto: Roberto Vinicius / AGIF / Folhapress)

Quando assumiu a equipe, Pedro Emanuel priorizou o estancamento de gols sofridos. O treinador reorganizou o posicionamento da linha defensiva, encurtou as distâncias entre os setores e priorizou o comportamento em bolas paradas e a velocidade de recomposição. O diagnóstico inicial da comissão técnica e da diretoria era de que o time já construía volume de jogo, mas pecava pela falta de preenchimento de espaço no terço final e pela baixa taxa de conversão nas finalizações.

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O impacto dos reforços

A chegada dos reforços na janela de meio de ano alterou a dinâmica coletiva. O volante Santiago Sosa assumiu a proteção à frente da zaga, oferecendo coberturas aos laterais e liberdade aos meias. Mais à frente, Colidio estabeleceu-se como referência de mobilidade no ataque, acumulando três gols e duas assistências em oito partidas.

Colídio celebra seu gol nos 5 a 0 do Vasco sobre o Coritiba
Destaque na vitória sobre o Coritiba, o atacante Colidio soma três gols e duas assistências em oito partidas pelo Cruz-Maltino (Foto: Matheus Lima / Vasco)

O meio-campo ganhou nova dinâmica com o recém-chegado Alan Lescano. Titular diante do Coritiba devido à suspensão de Tchê Tchê, o argentino acelerou a transição da bola entre o meio e o ataque, marcando um gol e tendo participação direta na construção das jogadas. No setor ofensivo, o centroavante Bruno Duarte somou dois gols e uma assistência em cinco jogos.

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A mudança nos números de rendimento

A sustentação ao trabalho do treinador português nos momentos de oscilação baseou-se nos indicadores internos de desempenho. A diretoria manteve a comissão técnica por entender que os padrões táticos haviam sido estabelecidos, faltando apenas o ajuste no acabamento das jogadas.

A amostragem de dados confirma a alteração de patamar competitivo. Nos 35 jogos que antecederam a chegada de Pedro Emanuel em 2026, o Vasco obteve 12 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, registrando 44,8% de aproveitamento, com média de 1,3 gol marcado e 1,2 sofrido por partida. Sob a atual comissão técnica, em 19 jogos disputados, o aproveitamento subiu para 57,9%, com 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, elevando a média de gols marcados para 1,4 e reduzindo a de gols sofridos para 0,8 por jogo.

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O índice de partidas sem sofrer gols também reflete o ajuste: nas 19 apresentações com o novo treinador, a defesa permaneceu invicta em 9 oportunidades — exatamente o mesmo número de jogos sem levar gols registrado nas 35 partidas anteriores de toda a temporada.

— Este era um jogo perigoso para nós. Íamos enfrentar uma equipe que era a quarta melhor visitante. Tivemos um jogo tranquilo porque a equipe estava focada no que tinha que fazer. De marcar gols e continuar a marcar. Foi um prazer hoje ser treinador do Vasco — pontuou Pedro Emanuel após a partida.

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Gestão de elenco e disputa em três frentes

A evolução no Campeonato Brasileiro ocorre em paralelo às campanhas nas copas. O Vasco avançou às semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana gerindo o desgaste físico por meio de rotações pontuais.

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