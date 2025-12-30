menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola nesta terça-feira (30)

Siga as principais movimentações dos clubes brasileiros

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
08:00
Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado da bola nesta terça-feira (30), com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

Atualizações do mercado da bola AO VIVO

7h55 - Vitão já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

O zagueiro Vitão desembarcou na manhã desta terça-feira (30) no Rio para assinar contrato com o Flamengo. O defensor, que estava no Internacional, será o primeiro reforço do rubro-negro para a temporada.

