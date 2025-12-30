Internacional faz movimento para ter volante de volta

O Internacional fez mais um movimento para ter o volante Fernando de volta. Conforme contou o jornalista Alexandre Ernst e confirmou o Lance!, o próprio técnico Paulo Pezzolano telefonou para o camisa 5. A conversa, que foi acompanhada pelo diretor jurídico do Internacional Felipe Dallegrave, tratou das condições físicas do jogador para retornar ao Beira-Rio. A reportagem ficou sabendo que, apesar do contato, um acerto ainda é uma incógnita.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Movimento para ter Fernando

O objetivo do Alvirrubro é voltar a ter Fernando em 2026. O telefonema de Pezzolano faz parte do movimento para contar com o jogador, bem como da análise que a comissão técnica vem fazendo do elenco e de prováveis reforços. A ideia é saber dos planos do jogador para 2026 e ver como eles se encaixam no projeto do uruguaio e do clube para a temporada.

No contato, foi sondada as condições de Fernando de treinar e atuar em alto nível. O 5 ainda não voltou a campo desde 1º de junho, quando teve ruptura do ligamento cruzado posterior do joelho direito. Conforme fonte ligada aos corredores colorados, o atleta disse querer voltar, assim como afirmou estar disposto a se entregar ao máximo.

continua após a publicidade

Impasse por questões financeiras

O impasse, porém, ficou na questão financeira. De acordo com informações recebidas pelo Lance!, não se trata de um aumento salarial. Quando rescindiu o contrato em agosto, Fernando abriu mão de alguns valores a que teria direito, por estar disposto a retornar, gostaria de voltar a recebe-los.

A proposta apresentada pelo estafe do atleta incluiria esse montante parcelado ao longo dos meses de contrato. A direção colorada ficou de pensar e novas conversas estão previstas para os próximos dias para resolver a distância financeira entre as partes

continua após a publicidade

Nos bastidores, há o entendimento de que a saída de Fernando no meio de 2025 contribuiu para a grave queda técnica que o time teve no segundo semestre, só escapando do rebaixamento na última rodada. Com lesão no joelho, o jogador gostaria de se tratar em Goiânia, o que não foi aceito pelo clube.