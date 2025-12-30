Exclusivo: Internacional ganha concorrência por Raykkonen

Enquanto se movimenta no mercado para se reforçar para 2026 e trabalha nas renovações de alguns contratos, o Internacional ganhou concorrência pelo atacante Raykkonen, conforme apurou Lance! com exclusividade. O atleta de 17 anos, que interessa a clubes brasileiros e estrangeiros, foi emprestado ao Colorado para reforçar o sub-17, foi utilizado no profissional e tem contrato até 31 de janeiro. O Alvirrubro tem preferência pela opção de compra e tem sinalizado positivamente nesse sentido.

O centroavante é um dos jogadores que irão participar das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, que começa no final de semana de 10 e 11 de janeiro. Inclusive está treinando desde sábado (27) no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Inter ganha concorrência por Raykkonen

Levado para o Celeiro de Ases para reforçar o sub-17 em fevereiro deste ano, Raykkonen logo se destacou e chamou atenção do então técnico do profissional Roger Machado. Chamado para treinar num momento em que vários atacantes estavam lesionados, acabou relacionado e estreou no time de cima na partida contra o Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil, em abril.

Já na primeira participação chamou atenção, marcando um gol, mal anulado. Suas atuações pelas equipes da categoria de base já haviam despertado interesse de outros clubes. Pelo que ficou sabendo a reportagem, o centroavante está na mira de Flamengo, Grêmio e Santos no Brasil, além de Newcasatle e Leeds, na Inglaterra, Porto, em Portugal, e Saint-Étienne, na França.

Colorado tem preferência

Como tem cláusula de opção de compra no contrato, o Inter tem preferência junto ao Goiás, equipe que formou o atacante. A pessoas próximas, o garoto tem demonstrado vontade de permanecer no Beira-Rio, onde deve ganhar oportunidades no começo da temporada.

Nos bastidores, a direção colorada tem sinalizado positivamente para a aquisição dos direitos federativos do atleta, o que deve acontecer após a virada do ano. Conforme o site Transfermarkt, o passe do guri estaria em 250 mil euros, ou R$ 1,64 milhão. Fontes ligadas ao jogador, porém, garantem que o valor é mais elevado.