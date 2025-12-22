Sport paga a multa rescisória e tira técnico do Londrina
Roger Silva, 40 anos, aceita a proposta do Leão
O Sport pagará a multa de R$ 180 mil para tirar o técnico Roger Silva do Londrina, adversário da Série B de 2026. A contratação foi fechada no início da tarde deste segunda-feira (22).
As negociações iniciaram no final de semana e avançaram no começo da semana. O Leão acertou o salário com o treinador e prometeu depositar o valor rescisório ao Tubarão, que tinha renovado com Roger Silva no final de outubro após conquistar o acesso na Série C.
O comandante de 40 anos deve se apresentar no Sport nos próximos dias para iniciar a pré-temporada. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Jornal, de Recife.
Antes de fechar com Roger Silva, o Sport teve convites recusados por Léo Condé e Eduardo Baptista. O primeiro, inclusive, chegou a ficar 'apalavrado', segundo o presidente Matheus Souto Maior.
Essa será a primeira passagem dele no Leão como treinador. Como jogador, ele atuou pelo Sport em 2008 e 2013, com 21 gols em 60 jogos - conquistou o Pernambucano e a inédita Copa do Brasil.
Carreira de Roger Silva, de saída do Londrina para o Sport
Roger Silva começou a trajetória como treinador em 2021, na Inter de Limeira-SP, clube que pendurou as chuteiras. Ele passou pelo Athletic-MG em 2022, voltou para o time paulista e acertou novamente com o Esquadrão.
Em três passagens pelo Athletic-MG, ele conseguiu o acesso à Série B, foi semifinalista do Campeonato Mineiro (2025) e conquistou o Título do Interior (2022 e 2023), a Recopa Mineira (2023) e o Troféu Inconfidência (2024). Já neste ano, ele substituiu Claudinei Oliveira no Londrina e foi vice-campeão da Série C, com mais uma conquista de acesso.
O comandante ainda teve passagens por Pouso Alegre, Manaus e Primavera-SP antes de retornar ao Athletic nas duas últimas temporadas.
Como jogador, ele iniciou na Ponte Petra, clube que teve cinco passagens. O ex-atacante atuou em outros times tradicionais, como Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sport, Athletico, Bahia, Vitória, Internacional, Corinthians, Botafogo e Chapecoense. No exterior, jogou no Al Nassr, Kashima Reysol e Suwon Bluewings.
As conquistas dele em campo foram a Libertadores (2005, São Paulo), Pernambucano e Copa do Brasil (2008, Sport) e Baiano (Vitória, 2009), além de dois títulos no Japão.
