O Sport pagará a multa de R$ 180 mil para tirar o técnico Roger Silva do Londrina, adversário da Série B de 2026. A contratação foi fechada no início da tarde deste segunda-feira (22).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As negociações iniciaram no final de semana e avançaram no começo da semana. O Leão acertou o salário com o treinador e prometeu depositar o valor rescisório ao Tubarão, que tinha renovado com Roger Silva no final de outubro após conquistar o acesso na Série C.

O comandante de 40 anos deve se apresentar no Sport nos próximos dias para iniciar a pré-temporada. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Jornal, de Recife.

continua após a publicidade

Antes de fechar com Roger Silva, o Sport teve convites recusados por Léo Condé e Eduardo Baptista. O primeiro, inclusive, chegou a ficar 'apalavrado', segundo o presidente Matheus Souto Maior.

Essa será a primeira passagem dele no Leão como treinador. Como jogador, ele atuou pelo Sport em 2008 e 2013, com 21 gols em 60 jogos - conquistou o Pernambucano e a inédita Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Carreira de Roger Silva, de saída do Londrina para o Sport

Roger Silva começou a trajetória como treinador em 2021, na Inter de Limeira-SP, clube que pendurou as chuteiras. Ele passou pelo Athletic-MG em 2022, voltou para o time paulista e acertou novamente com o Esquadrão.

Em três passagens pelo Athletic-MG, ele conseguiu o acesso à Série B, foi semifinalista do Campeonato Mineiro (2025) e conquistou o Título do Interior (2022 e 2023), a Recopa Mineira (2023) e o Troféu Inconfidência (2024). Já neste ano, ele substituiu Claudinei Oliveira no Londrina e foi vice-campeão da Série C, com mais uma conquista de acesso.

O comandante ainda teve passagens por Pouso Alegre, Manaus e Primavera-SP antes de retornar ao Athletic nas duas últimas temporadas.

Como jogador, ele iniciou na Ponte Petra, clube que teve cinco passagens. O ex-atacante atuou em outros times tradicionais, como Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sport, Athletico, Bahia, Vitória, Internacional, Corinthians, Botafogo e Chapecoense. No exterior, jogou no Al Nassr, Kashima Reysol e Suwon Bluewings.

As conquistas dele em campo foram a Libertadores (2005, São Paulo), Pernambucano e Copa do Brasil (2008, Sport) e Baiano (Vitória, 2009), além de dois títulos no Japão.