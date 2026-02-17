menu hamburguer
Copa do Brasil tem início nesta terça-feira (17); veja confrontos

Primeira fase da competição terá 14 jogos

Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 17/02/2026
05:00
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraTroféu da Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
A Copa do Brasil de 2026 terá início nesta terça-feira (17), trazendo uma primeira fase com 14 duelos. Conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto inaugural será entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva-ES.

126 equipes estão na briga pelo título do torneio, que tem o Corinthians como atual campeão. É a maior quantidade de competidores na história de uma edição de Copa do Brasil.

Confira datas e horários dos jogos:

Terça-feira, 17 de fevereiro

  • 20h: Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Quarta-feira, 18 de fevereiro

  1. 16h: Porto-BA x Serra Branca-PB
  2. 16h30: Maguary-PE x Laguna-RN
  3. 17h: Baré-RR x Madureira-RJ
  4. 19h30: Araguaína-RO x Primavera-SP
  5. 20h: Gama-DF x Monte Roraima-RR
  6. 20h: América-SE x Tirol-CE
  7. 20h: Betim-MG x Piauí-PI
  8. 20h: Santa Catarina-SC x IAPE-MA
  9. 20h30: Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
  10. 20h30: Ivinhema-MS x Independente-AP
  11. 21h: Galvez-AC x Guaporé-RO

Quinta-feira, 19 de fevereiro

  • 20h: Primavera-MT x Bragantino-PA
  • 21h: Vasco-AC x Velo Clube-SP

Copa do Brasil 2026 terá 126 clubes (Foto: Divulgação/CBF)
A Copa do Brasil de 2026 terá 126 clubes (Foto: Divulgação/CBF)

Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?

ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira inclui os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.

Os duelos da segunda fase já estão definidos na tabela. 74 times juntarão-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

➡️ Copa do Brasil: confira os confrontos da segunda fase

A terceira fase, nos dias 11 e 12 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.

