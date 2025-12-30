O Coritiba acertou a contratação do meio-campista Fernando Sobral, que pertence ao Cuiabá e estava no Ceará. O jogador de 31 anos chega por empréstimo até o fim da Série A.

A diretoria alviverde avançou na negociação no final de semana e já se entendeu com a direção do Dourado. O volante se despediu do Vozão, que pagou R$ 1,8 milhão pela cessão, na segunda-feira (29).

Nas tratativas, a opção de compra foi fixada em 1,1 milhão de dólares (R$ 6,13 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos, segundo o jornalista Venê Casagrande. No final de 2022, o Cuiabá pagou R$ 4 milhões ao Ceará por Fernando Sobral.

O contrato do meio-campista com o Dourado vai até o fim de 2027.

Carreira de Fernando Sobral, alvo do Coritiba

Criado e formado no Guarany de Sobral-CE, Fernando Sobral estreou profissionalmente em 2012. Ele teve passagens por Horizonte, Icasa, Fluminense de Feira-BA e Sampaio Corrêa até chegar ao Ceará em 2019.

Pelo Vozão, em cinco temporadas, o volante fez 10 gols e deu 10 assistências em 220 partidas. Neste ano, foram dois gols e uma assistências em 49 jogos, sendo 33 como titular.

Em dezembro de 2022, Fernando Sobral foi comprado pelo Cuiabá e fez 100 partidas entre 2023 e 2024. No Dourado, marcou 11 gols e deu 10 assistências.

Reforços do Coritiba

Além de encaminhar a vinda de Fernando Sobral, o Coritiba já anunciou o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha. O Coxa também está próximo de fechar com o zagueiro Thiago Santos (Fluminense) e com o meia Gustavo (Al-Ahli).