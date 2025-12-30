Coritiba acerta a compra de atacante do Fortaleza; veja

O Coritiba acertou a compra do atacante Breno Lopes, do Fortaleza. O Palmeiras, ex-clube do jogador, também receberá uma quantia pela transferência. A saída faz parte da reformulação vivida pelo Tricolor após a queda para a Série B.

O Coxa pagará R$ 15 milhões pelo atleta de 29 anos. Metade do valor ficará com o Fortaleza e metade será do Palmeiras, como apurou o Lance!.

O Palmeiras emprestou Breno ao Leão em abril de 2024. Foram 37 jogos ao longo de tal ano, com cinco gols e três assistências. Em outubro, o Tricolor optou pela compra e aumentou o vínculo até o fim de 2028.

Breno Lopes na partida entre Corinthians e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em 2025, Breno registrou dez gols e sete assistências em 52 partidas. Apesar dos bons momentos sob o comando de Martín Palermo, o desempenho não foi o suficiente para evitar o rebaixamento.

Disputado no mercado, o atleta já tinha sido alvo do Vitória e do São Paulo. No Coritiba, o atacante reencontrará o lateral Tinga, que também deixou o Fortaleza nesta janela.

Novo CEO no Fortaleza

O Fortaleza anunciou no domingo (28) o novo CEO de futebol para a sua SAF. Trata-se de Pedro Martins, profissional com passagens por diversos clubes brasileiros.

Pedro Martins é formado em administração de empresas, possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool, certificação em Estratégia Disruptiva pela Harvard Business School Online e em Elite Scouting pela UEFA Academy.

— Estou muito feliz e muito motivado em fazer parte desse projeto. Não só pela grandeza ou pela representatividade histórica do Fortaleza, mas também pelos desafios que a gente tem pela frente - celebrou o novo CEO.