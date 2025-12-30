Mirassol encaminha acerto com zagueiro do Ceará para 2026

O Mirassol encaminhou a contratação do zagueiro Willian Machado, que passou a última temporada no Ceará. Os paulistas estão de olho na disputa da Copa Libertadores, enquanto que os cearenses foram rebaixados para a Série B.

Willian Machado chegou ao Ceará no início de 2025, vindo do Operário. O defensor fez 51 jogos no ano, com uma assistência e um título estadual. A informação inicial da transferência é do jornal "O Povo".

O zagueiro foi um dos melhores nomes do Alvinegro na temporada - prova disso é que o clube apresentou a sétima melhor defesa no Brasileirão. Mesmo assim, sem grandes números ofensivos, o Ceará terminou sendo rebaixado para a Série B.

Atuando no Mirassol, Willian Machado reencontrará o meio-campista Lucas Mugni. Sem novo vínculo com o Vovô, o argentino acertou com a equipe paulista para 2026.

Mudanças no elenco do Ceará

Rebaixado para a Série B, o Ceará vem passando por uma grande reformulação em seu elenco. Entre chegadas e saídas, o clube já oficializou a contratação do lateral-direito Alex Silva e do meia-atacante Juan Alano.

O clube também fechou a contratação do lateral-esquerdo Fernando, do Athletico-PR, por R$ 1,2 milhão. O jogador de 26 anos não estava nos planos do Furacão para a próxima temporada e deve assinar um contrato de três anos.

As saídas incluem nomes como os laterais Fabiano Souza, Matheus Bahia e Nicolas, o zagueiro Willian Machado, os meio-campistas Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni e os atacantes Galeano, Pedro Raul e Aylon.