menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol tem reviravolta; entenda

Jogador permanecerá no Remo em 2026

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
16:45
Atualizado há 2 minutos
Kayky Almeida em campo pelo Remo (Foto: Reprodução)
imagem cameraKayky Almeida em campo pelo Remo (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O acordo de empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol passou por uma reviravolta, e o zagueiro, que pertence ao Fluminense, permanecerá no Remo em 2026. A decisão foi motivada pelo momento vivido pelo jogador, que conquistou seu espaço ao longo da temporada e terminou o ano como titular no time paraense na campanha do acesso histórico para a Série A.

continua após a publicidade

A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!, que apurou mais detalhes sobre a situação. O jogador já estava apalavrado com o Leão Azul quando acertou verbalmente com a equipe paulista, seduzido pela possibilidade de jogar a Libertadores. Diante disso, Marcos Braz, executivo do futebol remista, entrou em cena para garantir a permanência do atleta, cobrindo a proposta financeira feita pelo Mirassol.

➡️ Novos uniformes do Fluminense com a Puma são aprovados pelo Conselho Deliberativo

Ainda não havia contrato assinado, o que ocorreria somente após a realização de exames médicos, no último final de semana. No entanto, o jogador voltou atrás e decidiu ficar no Pará para disputar a elite do futebol na próxima temporada. Passada a virada do ano, Kayky retorna para Belém, onde assinará a prorrogação do empréstimo com o Remo.

continua após a publicidade

Com 20 anos de idade, o zagueiro tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2029, sendo considerado um ativo do clube. O Moleque de Xerém retornou ao Tricolor em 2025 após uma passagem tímida pelo Watford, da Inglaterra, e defendeu o sub-20 no Brasileirão da categoria. Em maio, foi cedido ao Remo, atuando

em 15 partidas, sendo titular em 12 - inclusive na virada decisiva sobre o Goiás, na última rodada da Série B, que garantiu a vaga na primeira divisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Kayky Almeida em campo pelo sub-20 do Fluminense
Kayky Almeida em campo pelo sub-20 do Fluminense (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias