O acordo de empréstimo de Kayky Almeida ao Mirassol passou por uma reviravolta, e o zagueiro, que pertence ao Fluminense, permanecerá no Remo em 2026. A decisão foi motivada pelo momento vivido pelo jogador, que conquistou seu espaço ao longo da temporada e terminou o ano como titular no time paraense na campanha do acesso histórico para a Série A.

A informação foi dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!, que apurou mais detalhes sobre a situação. O jogador já estava apalavrado com o Leão Azul quando acertou verbalmente com a equipe paulista, seduzido pela possibilidade de jogar a Libertadores. Diante disso, Marcos Braz, executivo do futebol remista, entrou em cena para garantir a permanência do atleta, cobrindo a proposta financeira feita pelo Mirassol.

Ainda não havia contrato assinado, o que ocorreria somente após a realização de exames médicos, no último final de semana. No entanto, o jogador voltou atrás e decidiu ficar no Pará para disputar a elite do futebol na próxima temporada. Passada a virada do ano, Kayky retorna para Belém, onde assinará a prorrogação do empréstimo com o Remo.

Com 20 anos de idade, o zagueiro tem vínculo com o Fluminense até dezembro de 2029, sendo considerado um ativo do clube. O Moleque de Xerém retornou ao Tricolor em 2025 após uma passagem tímida pelo Watford, da Inglaterra, e defendeu o sub-20 no Brasileirão da categoria. Em maio, foi cedido ao Remo, atuando

em 15 partidas, sendo titular em 12 - inclusive na virada decisiva sobre o Goiás, na última rodada da Série B, que garantiu a vaga na primeira divisão.

