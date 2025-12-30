O Londrina anunciou o novo técnico para a temporada 2026 nesta terça-feira (30). Allan Aal, 46 anos, foi o nome escolhido para substituir Roger Silva, que deixou o clube para acertar com o Sport.

As negociações iniciaram no final de semana e avançaram no começo da semana. O Tubarão buscava um treinador desde antes do Natal, quando foi surpreendido pela saída do então comandante.

Allan Aal se apresenta ao clube em 2 de janeiro, quando o elenco alviceleste retorna da folga de fim de ano. A estreia do Londrina está marcada para 7 de janeiro contra o Operário-PR, no estádio do Café, pelo Campeonato Paranaense.

Na próxima temporada, o Londrina o estadual, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro como calendário.

Carreira de Allan Aal, novo técnico do Londrina

Allan Aal treinou o CRB entre 2021 e 2022. Foto: Victor Martiniano/Ascom CRB

Allan Aal começou a carreira como treinador no Rio Branco-PR em 2011 e depois passou três temporadas no sub-20 do Coritiba. Ele ainda comandou o Foz do Iguaçu, Portuguesa-PR e Nacional-SP.

Em 2019, era auxiliar-técnico do Paraná Clube e assumiu o time principal no ano seguinte. Ainda em 2020, após ser demitido do Tricolor, levou o Cuiabá ao acesso para a Série A do Brasileiro.

continua após a publicidade

Depois, teve passagens por Guarani, CRB, Novorizontino, Vila Nova, ABC, Náutico e Noroeste. Allan Aal estava desempregado desde a saída do Botafogo-SP, time que comandou 22 jogos na Série B, com seis vitórias, seis empates e 10 derrotas. A Pantera acabou rebaixada à Série C.