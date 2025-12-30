Compare números de Vitão com principais zagueiros do Flamengo
Defensor do Internacional deve ser primeiro reforço rubro-negro para 2026
- Matéria
- Mais Notícias
Vitão, do Internacional, deve ser o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Apesar da temporada ruim da sua equipe, o zagueiro teve bom desempenho e foi titular em 52 jogos. O defensor tem apenas 25 anos, o que chama atenção da diretoria rubro-negra, além de características importantes para Filipe Luís na posição.
São Paulo monitora volante do Flamengo e mira reposição para setor crítico
São Paulo
Zagueiro do Internacional é esperado para exames no Flamengo
Futebol Nacional
Com confiança renovada, Emerson Royal mira 2026 para dar resposta no Flamengo
Flamengo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Os números mostram a saída de bola como uma valência do atleta, apesar de ficarem atrás dos principais jogadores do Flamengo na função: Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Vale ressaltar, porém, que isso tem relação com a forma que o Internacional atuava, menos propositiva que a do Flamengo. Pelo mesmo motivo, supera os concorrentes em cortes e desarmes.
Vitão também é bom no jogo aéreo defensivo, com 1,85m de altura e ótima impulsão, apesar de não costumar balanças as redes quando sobe ao ataque. É rápido e com boas condições físicas, sempre importante para o calendário intenso do Rubro-Negro.
Compare os números abaixo:
Léo Ortiz em 2025
56 jogos (52 titular)
4 gols
2 assistências
16 passes decisivos (0.3 por jogo)
91% de acerto no passe
4.1 passes longos certos por jogo
59% de eficiência nos duelos aéreos
1.9 duelos aéreos ganhos por jogo
58% de eficiência nos duelos
4.8 bolas recuperadas por jogo
0.9 desarmes por jogo
3.5 cortes por jogo
0.6 faltas por jogo
7 cartões amarelos
Léo Pereira em 2025
63 jogos (62 titular)
6 gols
1 assistência
22 passes decisivos (0.4 por jogo)
92% de acerto no passe
3.2 passes longos certos por jogo
59% de eficiência nos duelos aéreos
1.9 duelos aéreos ganhos por jogo
54% de eficiência nos duelos
4.3 bolas recuperadas por jogo
0.8 desarmes por jogo
3.5 cortes por jogo
0.7 faltas por jogo
7 cartões amarelos
Danilo em 2025
38 jogos (27 titular)
5 gols
2 assistências
11 passes decisivos (0.3 por jogo)
93% de acerto no passe
3.3 passes longos certos por jogo
56% de eficiência nos duelos aéreos
1.1 duelos aéreos ganhos por jogo
50% de eficiência nos duelos
3.9 bolas recuperadas por jogo
0.5 desarmes por jogo
3.0 cortes por jogo
0.7 faltas por jogo
2 cartões amarelos
Vitão em 2025
52 jogos (52 titular)
2 assistências
9 passes decisivos (0.2 por jogo)
89% de acerto no passe
3.1 passes longos certos por jogo
56% de eficiência nos duelos aéreos
1.9 duelos aéreos ganhos por jogo
50% de eficiência nos duelos
3.7 bolas recuperadas por jogo
0.9 desarmes por jogo
4.5 cortes por jogo
0.8 faltas por jogo
9 cartões amarelos
➡️ Com confiança renovada, Emerson Royal mira 2026 para dar resposta no Flamengo
Detalhes da negociação com o Flamengo
Vitão é esperado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (30) para fazer exames médicos. Se tudo correr bem, deve assinar contrato com o Flamengo no dia 12 de janeiro. O Rubro-Negro pagará cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), além de abater a dívida pendente do Colorado pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).
Antes de fechar com o time carioca, que desejava a contratação desde o ano passado, o zagueiro estava apalavrado com o Cruzeiro e tinha até conversado com o técnico Tite. No entanto, a frustração da diretoria mineira com a demora dos gaúchos para a resposta definitiva fez com que o clube pulasse fora e abrisse caminho para o desfecho positivo do interesse flamenguista.
- Matéria
- Mais Notícias