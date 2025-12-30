Compare números de Vitão com principais zagueiros do Flamengo

Vitão, do Internacional, deve ser o primeiro reforço do Flamengo para 2026. Apesar da temporada ruim da sua equipe, o zagueiro teve bom desempenho e foi titular em 52 jogos. O defensor tem apenas 25 anos, o que chama atenção da diretoria rubro-negra, além de características importantes para Filipe Luís na posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Os números mostram a saída de bola como uma valência do atleta, apesar de ficarem atrás dos principais jogadores do Flamengo na função: Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Vale ressaltar, porém, que isso tem relação com a forma que o Internacional atuava, menos propositiva que a do Flamengo. Pelo mesmo motivo, supera os concorrentes em cortes e desarmes.

Vitão também é bom no jogo aéreo defensivo, com 1,85m de altura e ótima impulsão, apesar de não costumar balanças as redes quando sobe ao ataque. É rápido e com boas condições físicas, sempre importante para o calendário intenso do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Compare os números abaixo:

Léo Ortiz em 2025

56 jogos (52 titular)

4 gols

2 assistências

16 passes decisivos (0.3 por jogo)

91% de acerto no passe

4.1 passes longos certos por jogo

59% de eficiência nos duelos aéreos

1.9 duelos aéreos ganhos por jogo

58% de eficiência nos duelos

4.8 bolas recuperadas por jogo

0.9 desarmes por jogo

3.5 cortes por jogo

0.6 faltas por jogo

7 cartões amarelos

Léo Pereira em 2025

63 jogos (62 titular)

6 gols

1 assistência

22 passes decisivos (0.4 por jogo)

92% de acerto no passe

3.2 passes longos certos por jogo

59% de eficiência nos duelos aéreos

1.9 duelos aéreos ganhos por jogo

54% de eficiência nos duelos

4.3 bolas recuperadas por jogo

0.8 desarmes por jogo

3.5 cortes por jogo

0.7 faltas por jogo

7 cartões amarelos

continua após a publicidade

Danilo em 2025

38 jogos (27 titular)

5 gols

2 assistências

11 passes decisivos (0.3 por jogo)

93% de acerto no passe

3.3 passes longos certos por jogo

56% de eficiência nos duelos aéreos

1.1 duelos aéreos ganhos por jogo

50% de eficiência nos duelos

3.9 bolas recuperadas por jogo

0.5 desarmes por jogo

3.0 cortes por jogo

0.7 faltas por jogo

2 cartões amarelos

Vitão em 2025

52 jogos (52 titular)

2 assistências

9 passes decisivos (0.2 por jogo)

89% de acerto no passe

3.1 passes longos certos por jogo

56% de eficiência nos duelos aéreos

1.9 duelos aéreos ganhos por jogo

50% de eficiência nos duelos

3.7 bolas recuperadas por jogo

0.9 desarmes por jogo

4.5 cortes por jogo

0.8 faltas por jogo

9 cartões amarelos

Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga titular do Flamengo, se abraça (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF / Gazeta Press)

➡️ Com confiança renovada, Emerson Royal mira 2026 para dar resposta no Flamengo

Detalhes da negociação com o Flamengo

Vitão é esperado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (30) para fazer exames médicos. Se tudo correr bem, deve assinar contrato com o Flamengo no dia 12 de janeiro. O Rubro-Negro pagará cerca de 6 milhões de euros (R$ 39,2 milhões), além de abater a dívida pendente do Colorado pelo volante Thiago Maia, atualmente (com juros) na casa dos 5 milhões de euros (R$ 32,7 milhões).

Antes de fechar com o time carioca, que desejava a contratação desde o ano passado, o zagueiro estava apalavrado com o Cruzeiro e tinha até conversado com o técnico Tite. No entanto, a frustração da diretoria mineira com a demora dos gaúchos para a resposta definitiva fez com que o clube pulasse fora e abrisse caminho para o desfecho positivo do interesse flamenguista.